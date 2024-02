Nieuwe trend: Vipstick, lippenstift voor de vulva

Sextoys zijn vandaag de dag helemaal 'hot', maar in de wereld van de seksuele wellness dient zich nu een nieuw fenomeen aan. Volgens trendwatchers is lippenstift binnenkort niet alleen meer iets voor de 'bovenste lippen'. De 'vipstick' wint aan populariteit. Een lipstick speciaal voor schaamlippen.



De lippenstift komt niet in een felrood kleurtje. Het is de bedoeling dat hij wordt aangebracht op de vulva voordat je seks hebt. Volgens de fabrikant werkt de vipstick hydraterend en geeft het bovendien een tintelend gevoel. Dat is goed nieuws voor de meer dan 8000 zenuwuiteinden die samenkomen in de clitoris.



Het bedrijf achter de vipstick hoopt met de schaamlippenstift de 'orgasmekloof' te dichten. Nog altijd bereiken niet alle vrouwen een orgasme tijdens de seks. Iedereen aan de vipstick dus! Let wel: de effecten van de vipstick zijn niet bewezen.

Reacties

29-02-2024 13:42:19 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.907

OTindex: 1.077

Dan moet je nog lenig zijn ook als je je lippen goed wil stiften

