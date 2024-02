Myanmarees minivisje produceert 140 decibel geluid, zo hard als een boorhamer

Wetenschappers in Duitsland hebben ontdekt dat een van de kleinste vissoorten een signaal met een geluidsterkte van meer dan 140 decibel kan voortbrengen. De slechts 12 millimeter lange Danionella cerebrum heeft een speciaal orgaan dat hem in staat stelt snelle, keihard klinkende pulsen af te geven, vergelijkbaar met de sterkte van een vuurwapen, een sirene of een boorhamer.Door het gebruik van microfoons en hogesnelheid-camera's ontdekten Berlijnse wetenschappers dat de mannelijke visjes met een rib tegen een met gas gevuld blaasje slaan. Dat blaasje helpt hen om onder water te blijven. De Danionella cerebrum leeft in Myanmar in troebel water. Mogelijk hebben ze de techniek ontwikkeld om beter met elkaar te kunnen communiceren.De wetenschappers denken ook dat bij het maken van het geluid machtsverhoudingen een rol spelen. "We weten dat als we acht mannetjes bij elkaar in een grote tank zetten, dat drie van hen dan voor het geluid zorgen en de andere visjes zich stilhouden. Daarom denken we dat er een soort hiƫrarchie is", zei een onderzoekster tegen de BBC.In de onderwaterwereld zijn weinig dieren die zo'n hard geluid kunnen voortbrengen. Andere dieren die dat kunnen, zijn veel groter.