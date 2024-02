Onterecht ontslagen directeur Goudwisselkantoor krijgt 375.000 euro

Edelmetalenhandel Goudwisselkantoor moet een onterecht ontslagen directeur 375.000 euro aan ontslagvergoedingen en achterstallige bonussen betalen. De man werd van het ene op het andere moment op straat gegooid nadat hij vroeg om een hogere beloning.



De man werkte sinds 2015 bij Goudwisselkantoor, een familiebedrijf met ruim 100 goudwisselkantoren in Nederland, België en Duitsland. Het bedrijf werd in 1984 opgericht door de ondernemersfamilie De Ruiter.



Afgelopen jaren klom de man bij het bedrijf op van adviseur tot managing director. In die functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Alleen algemeen directeur Johan de Ruiter stond nog boven hem.



April vorig jaar liet de directeur zijn baas voorzichtig weten niet tevreden te zijn met zijn basissalaris van 174.000 euro per jaar en zijn jaarbonus van 70.000 euro. Omdat het bedrijf door zijn inspanningen meer waard zou zijn geworden, vond hij dat hij méér zou moeten verdienen.



Dat viel volkomen verkeerd bij de eigenaren van het bedrijf. In september zegde de familie De Ruiter het vertrouwen in de man op, en liet hem weten dat hij zijn koffers kon pakken.



Toen de directeur niet akkoord ging met de voorgestelde vertrekregeling, stapte het bedrijf naar de rechter om hem te kunnen ontslaan. Volgens Goudwisselkantoor zou de directeur verantwoordelijk zijn voor een angstcultuur binnen het bedrijf en gezondheidsklachten bij werknemers.



Ook zou hij de auto van de zaak ten onrechte hebben gebruikt voor privéritten. Ten slotte verweten de eigenaren van het bedrijf de man zijn verzoek om een hogere beloning, en een gebrek aan zelfreflectie.



Op zijn beurt liet de directeur de rechter weten dat hij door de verstoorde werkrelatie niet meer voor Goudwisselkantoor wilde werken. In plaats daarvan maakte hij aanspraak op een reeks ontslagvergoedingen, achterstallige bonussen en onkostenvergoedingen.



In de gisteren openbaar geworden uitspraak veegt de kantonrechter in Dordrecht de vloer aan met de werkgever. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat de directeur slecht functioneerde. Zo was de man nooit aangesproken op zijn vermeende gedrag, en had hij nooit de gelegenheid gekregen dat te verbeteren.



De kantonrechter benadrukt bovendien dat alles er juist op wijst dat de directeur uitstekend werk leverde. De man was snel opgeklommen tot de op een na hoogste positie binnen het bedrijf, ontving in mei nog een bonus van 70.000 euro en zou volmachten krijgen om meer beslissingen te kunnen nemen.



Volgens de Dordtse kantonrechter heeft het er 'alle schijn van' dat Goudwisselkantoor allerlei nepredenen verzon om van de directeur af te komen, nadat hij had geweigerd akkoord te gaan met de voorgestelde vertrekregeling.



Door hem zonder geldige redenen plotseling op straat te willen gooien, handelde Goudwisselkantoor volgens de rechter 'ernstig verwijtbaar'. Daarom moet de werkgever hem een joekel van een schadevergoeding voor onterecht ontslag betalen. Die becijfert de rechter op een kwart miljoen euro.



Daarnaast heeft de man recht op een reguliere ontslagvergoeding van ruim 53.000 euro, een achterstallige bonus van ruim 61.000 euro, onkostenvergoedingen van ruim 9000 euro, en nog wat kleinere bedragen. In totaal kan de directeur ruim 375.000 euro bijschrijven.



De totale kosten voor Goudwisselkantoor van de ontslagzaak zijn nog hoger, omdat de directeur ook nog eens ruim vijf maanden betaald thuiszit. De rechter ontbindt het arbeidscontract namelijk pas in maart. Dat kost de werkgever nog eens ruim 72.000 euro.



Het is onbekend of de werknemer - die een billijke vergoeding van 1,5 miljoen eiste - en werkgever nog een hoger beroep overwegen. Werkgever Goudwisselkantoor reageerde niet op verzoeken om commentaar. Advocaat Tom Profijt van de directeur wil geen toelichting op de zaak geven. "Het lijkt ons niet verstandig om hierover uitlatingen in de media te doen".

