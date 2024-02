AH wijzigt naam verspakket "Surinaamse" roti na kritiek: Respectloos

Deze week keert het verspakket roti terug in de schappen van Albert Heijn. Het groentepakket, dat een tijdje niet verkrijgbaar was, stond oorspronkelijk bekend als het 'verspakket Surinaamse roti'. Maar na klachten over de authenticiteit ervan heeft de supermarktketen besloten de naam te wijzigen.



Als je naar de achterkant van het groentepakket kijkt, zie je onder meer de volgende ingrediënten: sperzieboon, prei, rode paprika, winterpeen, aardappel, zoete aardappel en gedroogde tomaat. Op Instagram regende het klachten over de ingrediëntenlijst, omdat het geen authentiek Surinaamse roti oplevert. Ook Tanni Sanichar, eigenaar van Nino’s Surinam Food en een liefhebber van roti, deelt deze mening.



Maar wat klopt er dan niet aan het verspakket? "In Surinaamse roti horen geen prei, paprika, zoete aardappel, gedroogde tomaat en sperzieboon", vertelt Sanichar. In een authentieke roti horen in plaats van sperziebonen kousenband, een lange peul.



Albert Heijn heeft het verspakket inmiddels hernoemd van 'Surinaamse roti' naar gewoon 'roti'. In een verklaring aan Editie NL erkennen ze de kritiek op de naam. Toch is Sanichar niet helemaal tevreden met deze naamswijziging. "Iedereen in Nederland kent roti als het gerecht uit Suriname", zegt hij. "De naam op hun product blijft misleidend. Waarom noemen ze het niet gewoon 'AH kerrie wrap'?"



In een reactie aan EditieNL laat Albert Heijn weten dat ze de kritiek terecht vinden, daarom passen ze de naam aan naar Roti. "Online zie je dat al, maar het aanpassen van de verpakkingen duurt wat langer. Tot die tijd ligt het huidige verspakket nog in het schap."



Youtuber en komiek Howard Komproe is wél blij met de naamswijziging. Komproe deelt op zijn YouTube-kanaal 'Komproeven' verschillende video's waarin hij zogenaamd authentiek Surinaamse gerechten onder de loep neemt. "Het is beter als ze het Surinaamse label voortaan helemaal weglaten."



Het is niet de eerste keer dat de naam van een product wordt gewijzigd. Zo werd in 2015 een recept van Albert Heijn voor Surinaamse pindasoep gewijzigd naar pindasoep met komkommer, na kritiek van Komproe. En in 2021 besloot Albert Heijn om de de kant-en-klare stoomsoep Vietnamese pho uit de schappen te halen, na ophef over de ingrediëntenlijst.



Maar waarom is dit belangrijk, vraag je je misschien af. Er zijn tal van voorbeelden van gerechten die worden aangepast, zoals de poké bowl of de bamischijf. Maar Komproe houdt vol: "Ik zou het bijna kolonialisme 2.0 willen noemen, ik vind het een beetje respectloos", klaagt hij. Als voorbeeld haalt hij de stroopwafel en erwtensoep aan. "Die moeten ook volgens authentiek recept worden gemaakt. Je doet geen chocolade over je stroopwafel en geen citroengras in je erwtensoep."



Ook restauranteigenaar Sanichar benadrukt het belang van het authentieke recept voor Surinaamse roti. "Dit gerecht is een deel van onze cultuur, dat moet worden behouden", zegt hij. "Dat mag niet afhangen van gemak."

Reacties

28-02-2024 11:23:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.570

OTindex: 89.878

Een ezel stoot zich in t gemeen maar 1x aan dezelfde steen.

Maar misschien weten de werknemers van AH niet van elkaar wat ze doen



Toch vind ik t een beetje gezeur. Laat de Surinamers blij zijn dat hun gerechten gebruikt worden, en als ze de echt originele versie willen kunnen ze die toch zelf maken?!

28-02-2024 13:39:34 Desiredpotato

Senior lid

WMRindex: 200

OTindex: 0





Ik zie dat eerder als een communicatieprobleem tussen mensen gezien velen dat soort kritiek niet op een rustige manier kunnen brengen, maar dat ben ik. Restauranthouders maken dat soort lui echter meer dan vaak mee dus is dit hun oplossing. @allone : Dissociatie wil je niet hebben bij gerechten, als mensen naar je restaurant komen met het idee van de Albert Heijnse roti en dat dan niet krijgen gaan sommigen lopen steggelen.Ik zie dat eerder als een communicatieprobleem tussen mensen gezien velen dat soort kritiek niet op een rustige manier kunnen brengen, maar dat ben ik. Restauranthouders maken dat soort lui echter meer dan vaak mee dus is dit hun oplossing.

28-02-2024 13:41:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.465

OTindex: 7.894

Quote:

Je doet geen chocolade over je stroopwafel en geen citroengras in je erwtensoep. Hmmm... ideetje! Dat gaan we eens proberen. Hmmm... ideetje! Dat gaan we eens proberen.

28-02-2024 15:41:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.772

OTindex: 23.042

@venzje : Leuk ideetje, maar je noemt het dan geen oud-Hollandse erwtensoep.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: