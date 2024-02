Bijzondere fraude in peloton: mecanicien vermomt zich als renster en wordt geschorst

Ze dachten dat ze ermee weg zouden komen, maar niks is minder waar. Teambaas Danny van Haute en mecanicien Moira Barrett van de Amerikaanse vrouwenploeg Cynisca Cycling zijn geschorst vanwege een bijzondere manier van fraude. Van Haute droeg Barrett namelijk op om zich te vermommen als renster en mee te doen aan een koers.



Het verhaal begint vorig jaar juli, wanneer de Amerikaanse ploeg mee wil doen aan de wedstrijd Argenta Classic-2 Districtenpijl Ekeren-Deurne in Belgiƫ. Daar moest de ploeg vijf renners tot zijn beschikking hebben, maar er waren er maar vier.



Daarop besloot teambaas Van Haute de beschikbare renners te laten liegen door ze te laten zeggen dat de vijfde wielrenster ziek was. Daar nam de organisatie geen genoegen mee en gaf aan dat het team niet mocht starten, tenzij de vijfde renner zich alsnog zou aanmelden en kon starten.



Volgens de internationale wielerbond UCI heeft de teambaas daarna de opdracht gegeven aan de mecanicien om zich om te kleden als renner en een mondkapje te dragen. Zij moest dan vervolgens aan de start verschijnen en het startformulier ondertekenen.



Van Haute wordt door deze fraude geschorst tot 31 december 2025 en krijgt ook een boete. Barrett wordt tot september 2024 geschorst. Ook wordt Cynisca Cycling in zijn geheel gestraft. De ploeg mag niet meedoen aan de volgende wedstrijd op de UCI-kalender.



Van Haute, Barrett en het team kunnen nog in beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport, het CAS.

Reacties

28-02-2024 11:06:36 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.524

OTindex: 4.883

Maakt het dan uit welke renster er meedoet? Ze waren nu keurig met 5

28-02-2024 11:17:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.570

OTindex: 89.878

@Grouse : dat snap ik ook niet. Maar misschien heeft ze alleen een naam gegeven op papier maar heeft nooit gereden of is nooit van plan geweest daadwerkelijk te rijden?!

28-02-2024 13:37:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.465

OTindex: 7.894

Ik denk dat alle deelnemers moeten voldoen aan bepaalde eisen, gedocumenteerd in keuringscertificaten, gezondheidsverklaringen, enz.

