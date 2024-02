Anonieme weldoener verstopt grote bedragen geld: Leuk om de blije gezichten te zien

Een anonieme weldoener in Eindhoven verstopt dagelijks vijftig euro ergens in de stad en de vinder mag het houden. Speuren naar geld dus in het zuiden en dat blijft niet onopgemerkt. Al meer dan honderdduizend mensen bekijken de filmpjes op Instagram en de gulle gever is niet van plan te stoppen.



Bij het Evoluon, het stadion van PSV en bij de universiteit, allemaal plekken waar deze week vijftig euro werd gevonden. En die vindplaats wordt steeds bekendgemaakt op Instagram. "Op mijn account 'gratis_geld_ehv' plaats ik de video waar ik het geld heb verstopt en dan is het aan de mensen om het te vinden. Diegene die het als eerste vindt die heeft geluk. En meestal is het binnen tien minuten weg", legt de maker uit, die liever anoniem wil blijven.



Hij deed inspiratie op in Amerika, waar dit fenomeen al bekend is en zo is hij er mee begonnen. Al hoeft hij het niet uit eigen zak te betalen. "Ik werk in de zorg en natuurlijk kan ik dan niet iedere dag vijftig euro weggeven. In het begin betaal je het uit eigen zak, maar nu zijn er bedrijven die mij sponsoren. Voor hen is het namelijk ook reclame, als ze met hun naam en logo in beeld komen."



Een snelle manier dus om aan gratis geld te komen, al is het de maker daar niet om te doen. "Ik ben vooral blij als ik achteraf een bericht krijg van de vinder en dat ik zijn of haar dag heb gemaakt. Laatst kreeg ik een foto van een klein jongetje met vijftig euro of twee meisjes die het echt nodig hadden. Dat geeft mij echt voldoening."



De weldoener is dan ook niet van plan om ermee te stoppen. "Het is nu een trend en ik kan nog wel weken doorgaan. Er hebben al wat bedrijven mij benaderd, dus voorlopig komen er nog filmpjes met gratis geld."



Dat probeert hij dan wel zo anoniem mogelijk te verspreiden. "Ik wil niet dat mensen mij ergens aan herkennen. En ook niet dat ik betrapt word, als ik het geld ga verstoppen. Anders gaan mensen mij vooraf al benaderen of ik het geld op hun favoriete plek wil verstoppen."



De Eindhovenaar is dus niet om te kopen en wil ik ook geen risico's lopen. "Als mensen weet dat ik het geld verspreid, dan weten ze ook dat ik met veel geld op zak loop. Zeker als ik dadelijk honderd euro weggeef. Ik wil niet beroofd worden."

Dat hadden jullie niet gedacht, maar dat zit zo; Het losgeld van ontvoeringen wordt altijd contant uitbetaald. Ja, je kunt moeilijk zeggen: stort het geld maar op de bankrekening van de Maffia bij de Vatican Bank. Het probleem is wel dat ze de nummers van de bankbiljetten noteren. Als je niet utkijkt loop je dan tegen de lamp als je het geld uitgeeft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling . Daar hebben wij het volgende op gevonden: We delen een klein deel van het geld uit, anoniem natuurlijk aan een heleboel mensen. Soms stoppen we het geld in brievenbussen, dan weer verstoppen we het op plaatsen waar het heel snel gevonden zal worden. Nou, dan gaan die bankbiljetten waarvan de nummers genoteerd zijn, overal opduiken. Veel politie-onderzoek, maar al die mensen hebben helemaal niets met de ontvoering te maken . Na een tijdje houdt de politie op met zoeken. Mijn Maffia-vrienden wachten hun tijd af. Na een jaartje of wat circuleren er zoveel bankbiljetten waarvan de nummers genoteerd zijn dat het niet meer opvalt als mijn vrienden het allergrootste deel van het geld zelf gaan uitgeven.

