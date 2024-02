Buurvrouw boos vanwege beveiligde wifi van haar buurman: Wat is je wachtwoord?

Met dingen delen is natuurlijk niks mis. Maar het is nogal ongebruikelijk om iets te gebruiken zonder toestemming, en vervolgens te gaan klagen als je niet meer (gratis) kan meeprofiteren.Deze buurvrouw is van mening dat het heel normaal is om gratis internet te gebruiken van je buren, want als haar buurman besluit om zijn wifi-netwerk te beveiligen met een wachtwoord, komt ze verhaal halen.