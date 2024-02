Eritrese vluchtelinge (30) met baby weigert woning: te klein en te onveilig

Een Eritrese vluchtelinge (30) heeft een woning in Heerhugowaard afgewezen. Het ging om een appartement van 51 vierkante meter met een woonkamer, twee slaapkamers en een open keuken. De vrouw vond de woning te klein en te onveilig voor haar baby.



Vluchtelingen die een woning afwijzen, mogen normaal gesproken niet meer in een asielzoekerscentrum verblijven, maar dat is hier vooralsnog niet het geval. Eerst zal worden beoordeeld of de veiligheid van haar baby niet in het geding komt.



De vrouw zit met haar zoontje van acht maanden nog steeds in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest.



Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naar de rechter gestapt om de vrouw weg te kunnen sturen. De vrouw liet tijdens de rechtszaak weten spijt te hebben van haar beslissing. De vluchtelinge mag alleen worden weggestuurd als het kind daardoor niet in een noodsituatie belandt.

Reacties

27-02-2024 10:12:18 Mamsie

Oudgediende







Niet slim van die vrouw; eisen stellen in plaats van blij zijn met de geboden hulp. Ze had zeker een villa verwacht op zijn minst.

27-02-2024 10:18:30 Emmo

Stamgast







Gezien het feit dat het in het nieuws komt doet vermoeden dat dit gelukkig een uitzondering is.

27-02-2024 14:00:04 Buick

Oudgediende







Zeker niet slim van dat mens. Als je al lang in zo'n centrum zit dan weet je ook dat er veel mensen al lang wachten op een woning.En dan ben je toch dolblij als je een plek voor jezelf kan krijgen.Ook wel erg beledigend voor al die mensen die moeite voor je doen.

Van mij mag ze die gelijk terugsturen.

Die verdient het niet om een beter leven te krijgen.

