Notaris vindt meer dan een ton aan zwart geld in huis van overleden vrouw

Het werk van een notaris is normaal gesproken niet bijster spannend, maar deze beheerder van nalatenschappen heeft een goed verhaal te vertellen. Hij vond samen met een stagiair een dikke stapel bankbiljetten in het huis van een overleden vrouw tijdens een laatste inspectie. Haar kinderen waren niet te spreken over zijn actie.



“Nu moeder is overleden, moet haar nalatenschap worden afgewikkeld. In haar testament heeft ze vastgelegd dat haar kinderen dat moeten regelen. Maar die wonen aan de andere kant van het land en geven aan dat ‘ze hier geen tijd voor hebben’. Bovendien had moeder toch weinig uit te delen. Het is allemaal de moeite niet waard. Of ik de afhandeling voor mijn rekening kan nemen?”, vertelt de Nederlandse notaris aan HLN.

“Met een stagiaire, het ‘tweede paar ogen’ dat ik altijd meeneem in dit soort gevallen, rijd ik naar moeders appartement om naar papieren te zoeken en de huisraad te fotograferen. De inschatting van de kinderen lijkt juist: armoedig is het woord dat me invalt als ik rondkijk in de kleine woning. Goedkope meubels, een oude televisie, een kast vol schoenendozen, een kaptafeltje met plastic sieraden. In een lade in het dressoir vinden we de papieren die we zochten.”



“Ik maak me al op om de woning te verlaten, als de wakkere stagiaire zegt: we moeten nog in de keuken kijken. Die oogt al net zo armoedig als de rest van de woning. In de keukenkastjes vinden we pakken macaroni, conservenblikjes, koffie en andere nog bruikbare etenswaren. Die zullen we later aan de Voedselbank schenken.”

“‘Wat ligt daar’, vraagt de stagiaire, die haar hoofd ver in het laatste keukenkastje heeft gestoken. Helemaal achterin pakt ze drie kartonnen dozen. Als we ze openmaken, blijken ze vol te zitten met in aluminiumfolie verpakte briefjes van vijftig euro. We tellen al snel voor meer dan 100.000 aan papiergeld.”



“Blijkbaar heeft de moeder dit cashgeld buiten het zicht van de belastingdienst gehouden. Kortom, het is zwart geld, zo zwart als de nacht. Als notaris ben ik verplicht om deze vondst aan de Belastingdienst te melden. De kinderen zullen er erfbelasting en achterstallige inkomstenbelasting over moeten betalen.”

“Als ik de kinderen dat vertel, zijn ze niet blij: had ik dat geld niet achter kunnen houden? Nee, dus. De stemming daalt verder als blijkt dat moeder onterecht zorgtoeslag en huurtoeslag heeft ontvangen. Ook die moet deels worden terugbetaald.”



“Tja, als ze zelf de nalatenschap hadden afgehandeld, hadden ze die 100.000 euro aan zwart geld in eigen zak kunnen steken. Mag niet, hoort niet, maar gebeurt vaak. Nu moeten ze in totaal ruim 40.000 euro afgeven. Aan de andere kant: ze kunnen elk 30.000 euro schoongewassen in hun zak steken. Dat is, hoe je het wendt of keert, een leuke en vooral onverwachte opsteker. Met dank aan hun ‘arme moedertje’.”

Reacties

26-02-2024 18:52:10 Mamsie

Oudgediende



Nou, dit soort dozen zullen bij mij niet gevonden worden want die zijn er niet.

26-02-2024 19:05:55 Grouse

Oudgediende



Ik stop het gewoon in een oude sok @Mamsie : Bij mij ook nietIk stop het gewoon in een oude sok

26-02-2024 19:07:35 De Paus

Oudgediende



S

Finders keepers, losers weepers. Nou, ik had als notaris het geld gewoon in mijn eigen zak gestoken, 10.000 zwijggeld voor die stagiaire en er kraait geen haan naar.

26-02-2024 19:09:40 Beereekhoorn

Oudgediende



Ik zou hoe ver weg zelf een en ander uitzoeken het was hun moeder @De Paus : en daarom ben jij geen notarisIk zou hoe ver weg zelf een en ander uitzoeken het was hun moeder

26-02-2024 19:10:52 Desiredpotato

Senior lid

Kan ook zijn dat ze zo'n kreng was dat het zelfs €50.000 euro niet waard was, desalniettemin Hadden ze moeders maar wat vaker bezocht, dan had ze er misschien wel wat over vertelt.Kan ook zijn dat ze zo'n kreng was dat het zelfs €50.000 euro niet waard was, desalniettemin

26-02-2024 19:18:31 De Paus

Oudgediende



S @Beereekhoorn :Frank Oranje was wel notaris.



Die zou het geld zeker in zijn eigen zak hebben gestoken, net als de meeste van zijn collega's. Die zou het geld zeker in zijn eigen zak hebben gestoken, net als de meeste van zijn collega's.

