Peter dacht zijn auto gratis op te laden bij Lidl, maar kreeg rekening van 500 euro in de bus

Een paar keer laden is automobilist Peter duur komen te staan. Hij dacht zijn plug-in hybride auto gratis op te laden op het parkeerterrein van de Lid

26-02-2024 19:17:02

Ik ben nog steeds niet overtuigd van elektrisch rijden. En al helemaal niet als je niet veel kilometers maakt op jaarbasis.

Batterijen maken is een zwaar vervuilend werkje. Stroom komt nog steeds gedeeltelijk uit kolengestookte centrales.

Elektrische karretjes zijn veel zwaarder waardoor de kans op ernstig letsel bij ongelukken veel groter is. Actieradius is nog steeds beperkt en laden veel minder snel dan benzine of diesel.

En die karretjes zijn ook nog eens veel duurder.