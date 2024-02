Geliefde oehoe dood gevonden in New York, jaar na ontsnapping uit dierentuin

Flaco, een enorme uil die een jaar geleden ontsnapte uit de dierentuin van New York, is niet meer. De geliefde oehoe fladderde sinds zijn uitbraak rond in Manhattan, maar werd deze week dood aangetroffen op een trottoir in de stad.



Het lijkt erop dat Flaco tegen een appartementencomplex is gevlogen. Het dier was erg geliefd in de stad en werd na zijn ontsnapping uit Central Park Zoo volgens het Amerikaanse persbureau AP 'een feel-good New York story'.



Een vandaal had op 2 februari vorig jaar een gat geknipt in een hek in Central Park Zoo, waarna Flaco ('dun' in het Spaans) verdween. Dierentuinmedewerkers probeerden de vogel te lokken met aas en opgenomen oehoe-geluiden. Hij trapte er niet in en verkoos de vrijheid.



De dierentuin was direct al bang dat Flaco het niet zou overleven. Maar toch gebruikte hij regelmatig zijn killersinstinct, dook naar beneden om met een prooi in zijn klauwen de bomen weer in te vliegen.



Flaco is een Euraziatische oehoe, een van de grotere uilensoorten, met een spanwijdte van maximaal twee meter. Deze dieren hebben grote klauwen en opvallende oorpluimen.



Vogelliefhebbers in de stad volgden het vrije leven van de oehoe op de voet. "Iedereen voelt hetzelfde en is er kapot van", zegt Nicole Blair, een kunstenaar in de stad die regelmatig over Flaco schreef op het platform X. Ook anderen laten weten verdrietig te zijn.



Volgens David Barret, die het account 'Manhattan Bird Alert' beheert, was de normaal luidruchtige oehoe de dagen voor zijn dood opvallend stil geweest. Hij vermoedt dat het dier ziek was geworden. "Hij was niet op een vreemde plek. Hij bleek gewoon stilletjes in zijn oude buurt te zijn, en dat suggereert dat het niet goed met hem ging."



Flaco was als oehoe-jong 13 jaar geleden bij de dierentuin gekomen. In een reactie schrijft de dierentuin dat de vandaal die het hek vorig jaar openknipte 'uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn dood'. "Hij bracht de veiligheid van de vogel in gevaar. We hebben nog steeds goede hoop dat de politie iemand zal arresteren."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: