Loodgieters aangehouden voor oplichting, meer dan duizend euro voor kwartier werk

In Tilburg is zaterdagavond 24 februari een man uit Amsterdam aangehouden. Samen met een andere man uit dezelfde stad was hij in een woning aan de Trouwlaan voor een loodgietersklus. Toen deze klus wel verdacht duur bleek te zijn, belde de bewoonster de politie.

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding van de verdachte situatie. Een vrouw had een klus uit laten voeren door twee loodgieters. De twee mannen die volgens haar een kwartier bezig waren geweest, rekenden daar ruim duizend euro voor. De vrouw moest het direct gaan pinnen en kreeg geen factuur. Omdat ze de situatie niet vertrouwde, belde ze de politie.



Toen agenten bij het adres aankwamen, troffen ze daar de twee verdachten aan. Die waren niet van plan om inzicht te geven in hun bedrijfsstructuur en zetten het na de identiteitscontrole en een kort gesprek beiden op een lopen. Één verdachten kon gelijk worden aangehouden. De ander is later op de avond aangehouden in Den Haag.

Reacties

26-02-2024 13:05:00 Desiredpotato

Senior lid

WMRindex: 196

OTindex: 0

Dit zijn nou van die acties die van mij wel zwaarder gestraft mogen worden. Je kijkt mensen recht in de ogen, liegt tegen ze en maakt ze paranoïde voor ieder toekomstig bedrijf wat ze wil komen helpen. Laat ze maar een opstel schrijven waarom dit zo'n goed idee is en dan in correct Nederlands, niet vrij voor het klaar is. Dat is pas straffen, leren ze ook nog eens wat.

26-02-2024 13:07:04 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.900

OTindex: 1.075



Waarschijnlijk heet die ene O.P Lichter.



Laatste edit 26-02-2024 13:08 @Desiredpotato , dit zijn oplichters , die moeten een paar jaar in de bak.Waarschijnlijk heet die ene O.P Lichter.

