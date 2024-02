Bejaarde schoonspringer Bavi (75) pakt goud voor Nederland bij WK

De 75-jarige Bavi uit het Overijsselse Stegeren bewijst dat leeftijd slechts een getal is. Zaterdag verwezenlijkte hij zijn droom op het wereldkampioenschap schoonspringen in Doha. De ervaren schoonspringer veroverde de gouden medaille op de 1 meter plank.



Eerder deze week won Bavi al zilver vanaf de 3 meter plank. Vastberaden reisde Bavi na veel trainen afgelopen maand af naar Qatar. "Ik ga voor goud!", zei Bavi eerder tegen Hart van Nederland.



Ondanks zijn respectabele leeftijd blijft hij actief in de sport. "Ik train twee keer per week: op maandag en donderdag", vertelde Bavi, die de sport al sinds zijn 12e beoefent.



Na een succesvolle carrière in Iran vluchtte Bavi vanwege religieus fundamentalisme in 1979 naar Amsterdam. "Ik doe het voor Nederland. Nederland heeft mij geaccepteerd als vluchteling, ik wil graag iets teruggeven", aldus de schoonspringer.

Reacties

26-02-2024 10:36:49 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.654

OTindex: 3.185

Mooi dat hij dit nog durft op zijn leeftijd.

26-02-2024 11:20:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.968

OTindex: 28.400

Schoon springen doe ik wel als ik onder de douche ben geweest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: