Winst in wedstrijd kerstboom gooien kost Ierse vrouw 760.000 euro

Een Ierse vrouw, die claimde na een auto-ongeluk invalide te zijn geraakt, heeft geen recht op een schadevergoeding van 760.000 euro. Volgens de rechtbank is ze helemaal niet invalide, zo blijkt onder meer op een foto waarop de vrouw deelneemt aan een wedstrijd kerstbomen gooien.



De 36-jarige Kamila Grabska betoogde in de rechtbank dat ze vanwege het ongeluk geen boodschappen meer kon tillen en niet meer met haar kinderen kon spelen. Ze zou bovendien arbeidsongeschikt zijn geraakt, waardoor ze recht meende te hebben op de torenhoge vergoeding van haar verzekering.



De rechtbank ging echter niet mee in het verhaal van de vrouw. Ter zitting werd een video getoond waarin de vrouw wel een half uur lang stoeide met een grote, sterke hond, zo schrijft de Ierse krant Irish Independent.



Bovendien deed de vrouw niet lang na het ongeluk mee aan een wedstrijd kerstbomen gooien. Ze won de wedstrijd en een lokale krant publiceerde een foto van haar.



Deze acties kwamen niet overeen met de bewering van de vrouw dat ze last had van constante pijn in haar rug en nek. Reden voor de rechter om te oordelen dat de vrouw haar klachten overdreef, en de schadeclaim af te wijzen.

Reacties

26-02-2024 10:12:26 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.769

OTindex: 23.036

Dat mensen nog steeds denken dat verzekeringsmaatschappijen geen social media en kranten bekijken bij dit soort grote claims? Nou ja, zelf schuld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: