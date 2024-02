Tesla annuleert lastminute 6000 euro aan taart, kleine bakkerij in zwaar weer

Een medewerker van Tesla, het autobedrijf van Elon Musk, heeft een kleine bakkerij in het Amerikaanse San Jose veel stress bezorgd. Er werd voor 6000 dollar (ongeveer 5,5 duizend euro) aan kleine taartjes besteld, maar de bestelling werd lastminute geannuleerd. De kleine bakkerij liep daardoor plots veel geld mis, terwijl er al was geïnvesteerd in personeel, ingrediënten en tijd.



De eigenares van de bakkerij The Giving Pies, Voahangy Rasetarinera, deelde haar frustratie op Facebook. Waar ze de bestelling in eerste instantie met optimisme ontving, begon ze zich langzamerhand zorgen te maken toen er problemen waren met de aanbetaling van de bestelling.



Ze werd naar eigen zeggen door de Tesla-medewerker verzekerd dat het goed zou komen en dat geld geen probleem was voor het bedrijf, tot ze twee dagen na de bestelling een sms'je ontving met de mededeling dat de taartjes toch niet meer nodig waren. "De boodschap deed me wankelen."



Op dat moment had de kleine bakkerij al veel geïnvesteerd om de bestelling in orde te maken. Toen Rasetarinera de Tesla-medewerker daarop wees, kreeg ze als excuus te horen dat het besluit hogerop was genomen en de medewerker er niks aan kon doen. "Het verraad voelde daardoor alleen maar groter", schrijft de eigenares.



Niet alleen waren de gemaakte kosten dus tevergeefs, maar het kleine bedrijf liep ook de beloofde 6000 dollar mis. Rasetarinera benadrukte in het bericht dat het een grote klap was voor haar bedrijf.



Het bericht van de bakkerij ging uiteindelijk viraal en bereikte ook Tesla-topman Elon Musk. Hij schrijft op X: "Ik zal het goedmaken met de bakkerij."



Er is nog geen bevestiging dat Musk contact heeft gehad met de bakkerij, maar hij verzekerde op X dat mensen er 'altijd op moeten kunnen rekenen dat Tesla haar best doet'.

