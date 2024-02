Geheime zoon Kim Jong-un te dun en bleek om in schijnwerpers te treden

Juice uit Noord-Korea! Niemand minder dan landsleider Kim Jong-un zou namelijk in het geheim een zoon hebben. De jongeman zou alleen zo bleek en dun zijn, dat hij niet gezien mag worden door het grote publiek. Dat claimt een voormalig spion, meldt Metro UK.



In 2022 maakte de wereld kennis met de dochter van de dictator. Sindsdien zijn vader en dochter regelmatig samen te zien op evenementen als militaire parades en etentjes. Het meisje, Kim Ju-ae, is pas tien jaar oud maar wordt gezien als de opvolger van haar vader.



Dochterlief is niet het oudste kind van Kim-Jong Un, zegt de Zuid-Koreaanse spion. Ze zou nog een oudere broer hebben. Vooralsnog is de vermeende zoon van de Noord-Koreaan altijd uit de spotlights gehouden.



Een verklaring die wordt gegeven, is dat de jongen te dun is. In Noord-Korea wordt een beetje molligheid gezien als schoonheidsideaal. Zowel Kim Jong-un als zijn vader én grootvader - die de dictatuur in het leven riep - hebben of hadden een lekker laagje vet op de botten. Ook Kim Ju-ae heeft eenzelfde figuur.



De 40-jarige Kim Jong-un verscheen zelf tot 2010 ook niet in de publiciteit. Ook hij zou een stuk dunner zijn geweest op jonge leeftijd. Naar verluid zou hij van zijn vader en tante moeten aankomen om autoriteit uit te stralen.

Reacties

25-02-2024 15:02:03 allone

Oudgediende



Kwestie van tijd en genoeg eten, dan wordt hij vanzelf minder dun.

25-02-2024 15:31:21 Grouse

Oudgediende



Quote:

Naar verluid zou hij van zijn vader en tante moeten aankomen om autoriteit uit te stralen.

Autoriteit straal je ook uit door een juist taalgebruik

Naar verluidt is dat dat zo. Autoriteit straal je ook uit door een juist taalgebruikNaaris dat dat zo.

25-02-2024 18:05:11 Heusdenaar

Erelid



@allone : ik heb een zoon van 17 die jongen kan eten wat hij wilt maar aankomen doet hij niet.

