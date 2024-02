Hij is er nu ook in Nederland: de Happy Meal voor volwassenen

Na Amerika en Canada komt de Happy Meal voor volwassen nu ook naar Nederland. McDonald's komt eind deze maand met deze 'tijdelijke maaltijd'. Dat laat de fastfoodketen weten op Instagram.



De klant heeft bij het bestellen de keuze tussen een menu met een grote burger of een menu met negen kipnuggets. En uiteraard is een Happy Meal niet compleet zonder een leuk speeltje. De nieuwe Happy Meal is met 12,50 euro wel een stukje duurder dan de kindervariant (4,95 euro).



Begin vorige maand begon de deal in Amerika. Het heeft dus nog even geduurd voordat de Happy Meal voor volwassenen ook in Nederland beschikbaar zou zijn. "Er zijn bij McDonald's verschillende acties in verschillende landen. We kunnen er op dit moment dan ook geen uitspraak over doen of dit in de toekomst een onderdeel gaat zijn van ons menu in Nederland", liet een woordvoerder van McDonald's eerder weten.

Reacties

25-02-2024 12:13:53 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.791

OTindex: 39.042

Fascinerend hoeveel McDom duurder is geworden de laatste jaren

25-02-2024 12:34:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.944

OTindex: 28.400

@botte bijl :

Fascinerend hoeveel McDom duurder is geworden de laatste jaren QuoteFascinerend hoeveel McDom duurder is geworden de laatste jaren Geen idee. De laatste keer dat ik daar "gegeten" heb is goed 25 jaar terug.

25-02-2024 12:52:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.549

OTindex: 89.795

Nou. Ik weet wel happier meals

25-02-2024 13:40:48 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 6.192

OTindex: 2.466

Hoe ze het ook willen noemen, happy ga ik van zo'n menuutje sowieso niet worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: