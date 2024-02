De Bossche bol of 'sjekladebol' bestaat 100 jaar

De Bossche bol is 100 jaar oud. Het Brabantse chocoladegebak met slagroomvulling werd in 1924 bedacht door banketbakker Joseph Johannes Lambermont.Dat heeft Erfgoed 's-Hertogenbosch uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. In het begin van de vorige eeuw hielden veel banketbakkers uit Den Bosch zich bezig met de (toen nog) 'chocoladebol'.De eerste komt dus waarschijnlijk van bakker Lambermont, die er in 1903 al mee adverteerde. In zijn bollen zat aanvankelijk gele bakkersroom in plaats van slagroom. Dat namen veel bakkerijen over.Vanaf 1924 zijn advertenties te vinden waarin Lambermont de huidige vorm van de specialiteit laat zien, gevuld met 'zuivere slagroom'. Voor twaalf cent kon je er een kopen. Tien jaar later, in 1934, adverteerde Lambermont alleen nog maar met deze variant. Daarom kan hij volgens Erfgoed 's-Hertogenbosch gezien worden als de uitvinder van de hedendaagse Bossche bol.Die naam werd niet altijd al gebruikt, zegt stadsarchivaris Rob van de Laar tegen de regionale omroep. Waar de term 'Bossche bol' vandaan komt, is nooit aangetoond. Maar waarschijnlijk komt die van Frans van Lanschot, die van 1917 tot 1941 burgemeester was van de Brabantse stad."Hij maakte op de radio reclame voor Den Bosch", zegt de stadsarchivaris. "Hij doopte hiervoor de chocoladebol om tot de Bossche bol." Een echte Bosschenaar noemt de zoetigheid overigens nog steeds gewoon 'sjekladebol', voegt Van de Laar toe.Ter ere van het 100-jarig bestaan van het gebak opent over zo'n anderhalve maand een mini-museum de deuren, met als thema Bossche bollen.Initiatiefnemer is Jules Lauwerijssen, eigenaar van een bakkerij in Den Bosch. "Waar je ook in Nederland komt, iedereen kent de bol. Toeristen staan er zelfs voor in de rij. In het museum ontdekt de bezoeker alles wat er maar over te ontdekken valt", zei hij tegen het Brabants Dagblad. Het museum opent op 4 april, bij de entreeprijs is een Bossche bol inbegrepen.