Archeologische vondst in kringloopwinkel Steenwijk, zoektocht naar vinder

Een bijzondere archeologische vondst in Steenwijk: een vuistbijl van meer dan 50.000 jaar oud, stammend uit de tijd van de neanderthalers. Een hobby-archeoloog uit Zeeland kocht het voorwerp twee jaar geleden in een kringloopwinkel in de Overijsselse stad. De oorspronkelijke vindplaats van de bijl kan veel vertellen over de neanderthalers, daarom is Adrie Albregtse naarstig op zoek naar degene die het voorwerp naar de winkel heeft gebracht.De kringloopwinkel is geen alledaagse plek voor zo'n zeldzame vondst. Twee euro betaalde Albregtse er destijds voor. Hij had meteen door dat het een bijzondere aankoop was, zegt hij: "Maar ik baalde ervan dat ik de bijl niet zelf had opgegraven."Dus nam hij samen met zijn vrouw een filmpje op bij werkzaamheden aan een fietspad in Steenwijk, schrijft Omroep Zeeland. "Er lag een zandhoop. Dus ik heb de bijl een beetje begraven en hem daarna opgegraven. Mijn vrouw heeft het gefilmd."Nietsvermoedend zette de Zeeuw het filmpje op Facebook, wat in de archeologische wereld veel losmaakte. "Ze zeiden allemaal dat het zo bijzonder was, de vondst van de eeuw", herinnert Albregtse zich.Ook archeoloog en onderzoeker Marcel Niekus, volgens Albregtse de belangrijkste archeoloog van Nederland, sloeg aan op de vondst. Hij wilde de vuistbijl graag onderzoeken en zelfs gebruiken voor zijn proefschrift.Toen moest Albregtse naar eigen zeggen wel toegeven dat hij het voorwerp in een kringloopwinkel had gevonden, niet naast het fietspad. "Ik kan niet de hele archeologie laten ontploffen met valsheid in geschrifte."Hij stuurde de bijl op naar Niekus. Die zocht uit dat het voorwerp gebruikt is als werktuig door neanderthalers die 50.000 jaar geleden in Noord-Nederland leefden, bijvoorbeeld om dieren mee te slachten en villen. De bijl is gemaakt van het gesteente Taunus-kwartsiet.Bijzonder, want dat kwam eigenlijk niet voor in Noord-Nederland, zegt Niekus tegen RTV Oost. "De steen kan van honderden kilometers ver komen en als hij door een neanderthaler in Steenwijk is achtergelaten, is dat belangrijke wetenschappelijke informatie."Daarom proberen hij en Albregtse te achterhalen waar het voorwerp vandaan komt. "Als we de oorspronkelijke vindplaats kunnen achterhalen, zegt dat iets over de grote afstanden die neanderthalers 50.000 jaar geleden liepen."De steen werd dus voor twee euro verkocht, maar is veel meer waard. Hoeveel precies, weet Niekus niet. "Maar voor ons archeologen gaat het om de wetenschappelijke waarde."