Paddenstoel groeit uit een levende kikker: Nooit eerder gezien

Natuurwetenschappers hebben een bijzondere vondst gedaan. Het gaat om een paddenstoel die uit een levende kikker groeit. "Ik was zeer verrast toen ik het zag."De kikker waaruit de paddenstoel groeit is gevonden door Lohit Y T, een specialist op het gebied van rivieren en wetlands bij het Wereld Natuur Fonds-India. Het was tijdens een zoektocht naar amfibieƫn en reptielen in de West-Ghats bergketen in India.In een vijver langs de weg trof Lohit tientallen goudrugkikkers aan. Uit de zijkant van een van de kikkers stak een paddenstoel. Lohit maakte foto's van de kikker en zette deze online.Omdat schimmels en paddenstoelen een rol spelen in het ontbindingsproces van organisch materiaal in de natuur, zorgt het feit dat het uit een levende kikker groeit die schijnbaar gezond is voor verbazing bij natuurwetenschappers. "Ik was zeer verrast toen ik het zag", zegt Matthew Smith, een schimmelbioloog aan de Universiteit van Florida tegen The New York Times.Mycologen en schimmelexperts vermoeden dat het om een paddenstoel vormend schimmel gaat, een helmmycena. Normaal gesproken groeit deze paddenstoelensoort vooral op dood rottend plantaardig materiaal, zoals rottend hout."Het is een tot nu toe onbekend fenomeen", zo omschrijft het Wereld Natuur Fonds de vondst van Lohit.