Lissa's petitie voor Navalnyweg bij Russische ambassade massaal ondertekend

Wie een brief naar de Russische ambassade in Den Haag wil sturen, moet daar als het aan Lissa Hollmann ligt een nieuw adres opschrijven: de Aleksej Navalnyweg. Haar petitie die oproept om de straatnaam te veranderen, werd in een paar dagen tijd ruim 57.000 keer ondertekend. Hoe waarschijnlijk is het dat dit gaat gebeuren?



"Het is voor het eerst dat ik zoiets doe. Ik heb helemaal geen politieke achtergrond, maar ik ben wel een burger met een gezonde interesse in wereldnieuws", vertelt de 31-jarige Lissa aan RTL Nieuws.



Ze volgde de Russische oppositieleider al jaren via het nieuws, maar raakte echt in hem geïnteresseerd toen ze de met een Oscar bekroonde documentaire over zijn leven zag. "Aan het einde van die documentaire wordt hem gevraagd wat zijn afscheidsboodschap zou zijn voor als hij vermoord zou worden. Toen zei hij: 'Het enige dat nodig is om het kwaad te laten overwinnen is dat goede mensen niets doen. Blijf je dus verzetten'. Dat is me bijgebleven."



Het nieuws over Navalny's dood verbaasde Lissa niet. "Maar dat is misschien nog wel het ergste. Toen ik hoorde over zijn overlijden, ben ik naar de Russische ambassade gegaan om bloemen te leggen. In Rusland werden kaarsen en bloemen weggehaald, werden mensen opgepakt. Het Kremlin probeert zijn naam te laten verdwijnen."



Lissa besloot daarom een petitie te starten met een oproep om de Andries Bickerweg waar de Russische ambassade gevestigd is te veranderen in de Aleksy Navalnyweg. "Dat is geen heldendaad hoor, ik zit gewoon achter mijn computer. Ik heb wel even getwijfeld of ik het zou doen. Als ik maar drie handtekeningen zou binnenhalen, lijkt het alsof het niemand iets boeit."



Niets bleek minder waar. Een briefschrijver in de Volkskrant opperde hetzelfde idee en de talkshow Sophie & Jeroen besteedde aandacht aan de petitie. Ook cabaretier Youp van 't Hek deelde de petitie onder zijn grote schare volgers op X. Inmiddels zijn er ruim 57.000 handtekeningen opgehaald.



Vicky Hendriks, woordvoerder van de gemeente Den Haag, laat weten dat de gemeente inmiddels meerdere verzoeken voor de straatnaamwijziging heeft ontvangen. "Die zijn begrijpelijk en sympathiek. De gemeente bekijkt op welke manier hier gehoor aan worden gegeven. Straatnamen worden namelijk voor een zeer lange tijd vastgesteld en daarom zorgvuldig gewogen", laat ze per mail weten.



Een bekend voorbeeld van een straatnaamwijziging is die van de huidige Vrijheidslaan in Amsterdam-Zuid. De straat heette eerst de Amstellaan, maar werd na de oorlog veranderd in de Stalinlaan. Toen de Sovjet Unie in 1956 Hongarije binnenviel, kwam de buurt in opstand tegen de straatnaam. In november van dat jaar besloot de Amsterdamse gemeenteraad om de straatnaam te veranderen in Vrijheidslaan.



Een medewerker naamgeving openbare ruimte van de gemeente en een collega van het Haags Gemeentearchief geven in Den Haag advies straatnaamgeving, maar het is uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders of een straatnaam(wijziging) doorgaat.



Volgens Hendriks heeft het veranderen van een straatnaam 'verstrekkende gevolgen'. Niet alleen voor de gemeente zelf, die de systemen moet aanpassen, maar ook voor de bewoners. "Alle panden met een huisnummer aan de betreffende straat zullen administratief verhuizen, wat veel kosten en mogelijke bezwaren tot gevolg heeft."



Een naam wordt altijd getoetst aan de uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot naamgeving, waarin staat omgeschreven waaraan een straatnaam moet voldoen. Daarin staat onder andere dat 'een te vernoemen persoon minimaal tien jaar geleden overleden moet zijn', met uitzondering van leden van het koningshuis.



Het ziet er dus niet naar uit dat de straatnaambordjes binnenkort vervangen gaan worden, maar de strijdlust in Lissa is aangewakkerd. "Ik ga mijn petitie binnenkort aanbieden aan de gemeente, hopelijk zijn er dan nog meer handtekeningen bijgekomen."



Woordvoerder Hendriks kan nog niet zeggen of en wanneer het verzoek in de Haagse gemeenteraad wordt besproken.

De bewoners zelf zullen hoogst waarschijnlijk niet getekend hebben

Noch de Russische ambassade…

