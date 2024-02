Minder snurken? Onderzoekers vinden link tussen vegan dieet en slaapapneu

Klinkt jouw partner 's nachts als een varken? Schrap dat lapje vlees uit je menu en je maakt ook minder dierlijke geluiden, stelt een nieuw onderzoek. Maar er zit wel een addertje onder het gras.



Is het eten van kippen, varkens en koeien zielig voor die dieren die daardoor niet meer vrolijk door de wei huppelen? Daar zijn de meningen over verdeeld, maar een carnivoor dieet lijkt vooral ook heel vervelend voor je partner die 's nachts wakker ligt van jouw gesnurk. Een nieuw onderzoek van de European Respiratory Society stelt dat een vegan dieet de kans op slaapapneu - dat vaak samen gaat met luid gesnurk - verkleint. Toch is niet elke vegan 's nachts muisstil. Hoe zit dat?



De wetenschappers wilden weten of er een verband is tussen wat je eet en de kans dat je obstructief slaapapneu (OSA) ontwikkelt. Bij osbstructief slaapapneu ontspannen je spieren tijdens het slapen zoveel dat je tong en de zachte delen in je keel de ademhaling blokkeren. Doordat je meerdere keren per nacht een korte ademstilstand hebt, kom je vaak niet in een diepe slaap en word je zelden uitgerust wakker. En je ligt waarschijnlijk ook flink te ronken.



Welke invloed heeft je voeding op de kans dat je slaapapneu ontwikkelt? Het onderzoeksteam, onder leiding van Yohannes Melaku van de Flinders University (Australië), maakte gebruik van een dataset met gegevens van 14.210 personen om dat uit te zoeken. Aan alle deelnemers van het onderzoek was gevraagd om 24 uur lang alles wat zij aten op te schrijven. Daarnaast kregen zij een vragenlijst om te bepalen hoe groot hun risico op slaapapneu was.



De vegans bleken negentien procent minder kans te hebben op het ontwikkelen van slaapapneu dan de vleeseters. Maar, dit gaat alleen op als je biefstuk vervangt door gezonde producten zoals volkoren granen, groente, fruit en noten. Eet je elke dag plantaardige taartjes vol suiker of giet je liters frisdrank naar binnen, dan snurk je waarschijnlijk juist méér, ontdekten de wetenschappers.



Het is dus nog maar de vraag of je dat lapje vlees écht de schuld mag geven van je nachtelijke geronk. Eerder onderzoek van Johns Hopkins Sleep Disorders Center noemt obesitas als een van de risicofactoren voor slaapapneu. En die extra kilo's kun je ook als vegan prima verzamelen.



Zoals vaak het geval is in de voedingswetenschap is er meer onderzoek nodig om te achterhalen waarom vegans met een gezond dieet minder snurken dan vleeseters en 'ongezonde' vegans. Maar als je iemand wilt overtuigen minder vlees te eten, heb je er toch weer een argument bij. Al laat je als vegetariër wel weer meer scheten.

Reacties

23-02-2024 10:12:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.765

OTindex: 23.022

Ja, dat overgewicht snurken en slaapapneu bevorderd is allang bekend. Wat voegt dit nu toe?

23-02-2024 11:29:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.450

OTindex: 7.890

Quote:

slaapapneu - dat vaak samen gaat met luid gesnurk Zodra slaapapneu goed behandeld wordt is het excessief snurken meestal ook (vrijwel) over.

Quote:

Doordat je meerdere keren per nacht een korte ademstilstand hebt Wat is kort? De meeste mensen hebben wel enkele korte ademstilstanden per nacht. Er wordt pas van OSAS gesproken wanneer dat gemiddeld meer dan 5x per uur gebeurt met een lengte van meer dan 10 seconden per keer. Zodra slaapapneu goed behandeld wordt is het excessief snurken meestal ook (vrijwel) over.Wat is kort? De meeste mensen hebben wel enkele korte ademstilstanden per nacht. Er wordt pas van OSAS gesproken wanneer dat gemiddeld meer dan 5x per uur gebeurt met een lengte van meer dan 10 seconden per keer.

23-02-2024 12:46:28 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.765

OTindex: 23.022

@venzje : Klopt, maar voorkomen is beter dan genezen, en ik kan uit ervaring zeggen dat die apneu behandeling geen pretje is. Bij mij had het ongeveer het tegenovergestelde effect (veel slechtere slaap en meer vermoeidheid) terwijl ze in het onderzoek hadden vastgesteld dat ik meer dan 30x per uur een ademonderbreking had. Maar mijn slaap verbeterde toen ik ophield met dat rotapparaat.

23-02-2024 14:25:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.450

OTindex: 7.890





Het is belangrijk om het voor jou perfecte masker te vinden. Dat heeft even geduurd, maar sindsdien vind ik het mét veel prettiger en blijf ik met gemak onder de 5. Zolang ik aan dat slurfje slaap heb ik dus officieel geen slaapapneu. @BatFish : Ik kan echt niet zonder. (Ik kwam over de 75x, goed voor 42% van de tijd.) Meer vermoeidheid was volgens mij niet eens meer mogelijk.Het is belangrijk om het voor jou perfecte masker te vinden. Dat heeft even geduurd, maar sindsdien vind ik het mét veel prettiger en blijf ik met gemak onder de 5. Zolang ik aan dat slurfje slaap heb ik dus officieel geen slaapapneu.

