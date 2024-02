’Hij/zij/hen’-aanduiding zorgt voor beroering bij Tweede Kamerleden: ’Geen enkele twijfel over’

Tweede Kamerleden zijn in verwarring omdat ze op de site van het parlement ineens werden aangeduid als ’hij/zij/hen’. Vooral in de christelijk-con

22-02-2024 19:58:18

Ik vind "hen" een rare aanduiding.

Een hen is een vrouwelijk hoen.

Of een persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon meervoud in de functie van lijdend voorwerp en na voorzetsels.

Maak er gewoon "die" van. Klopt altijd.