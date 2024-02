Dankbare gast geeft serveerster fooi van 10.000 dollar, maar dan begint voor haar de ellende

Het is (stiekem) de droom van iedereen die in de bediening werkt: ooit eens een dikke, vette fooi krijgen waarvan je - bijvoorbeeld - een mooie auto kunt kopen. Voor een Amerikaanse serveerster werd die droom begin deze maand werkelijkheid, nadat een gast in het restaurant een envelopje achterliet met daarin 10.000 dollar. Een klassiek feelgood-verhaal met alleen maar winnaars, zou je zeggen, tot het een onaangename wending kreeg.Het verhaal draait om Linsey Huff, een jonge, gescheiden moeder die al jaren als serveerster in een café werkt in het plaatsje Benton Harbor (in de staat Michigan).Op maandag 5 februari - haar werkweek is net begonnen - bedient ze een man van middelbare leeftijd die net van een begrafenis komt en wat afleiding kan gebruiken. Hij vertelt erg verdrietig te zijn en wil graag iets bijzonders doen ter nagedachtenis aan zijn overleden vriend. Hij komt op het idee om Linsey een fooi te geven van maar liefst 10.000 dollar (omgerekend zo’n 9249 euro). Dat geld mag ze niet zelf houden: ze moet het verdelen onder haar collega’s, zegt de man volgens verschillende lokale nieuwsmedia.Helemaal overdonderd loopt Linsey terug de keuken in en deelt het heuglijke nieuws met de andere serveersters. Zij verdelen het geld onderling en houden elk ongeveer 1200 dollar over. Een van de collega’s van Huff zegt later tegen de lokale televisienieuwszender WNDU dat iedereen in het bedienend personeel ‘iets anders in zijn leven doormaakt, dus dat bedrag helpt ons allemaal enorm’.De euforie en blijdschap die in het café heerst, slaat na een paar dagen helemaal om. De medewerkers van de keuken krijgen lucht van de kwestie en voelen zich buitengesloten. Boos halen ze verhaal bij Linsey waarom er niet ook aan hen is gedacht. Zij geeft aan het met haar leidinggevenden te bespreken. Dat gesprek komt als een boomerang terug in het gezicht van Linsey: de managers zitten na zo’n leuk verhaal niet te wachten op negativiteit, en eisen de namen van de bezwaarmakers, zo schrijft de Britse krant The Guardian op basis van de advocaat van Linsey.Linsey weigert namen te geven ‘omdat ze geen groter probleem wil creëren’. Wel hoopt ze op ondersteuning om de onvrede bij haar collega’s weg te nemen. De managers reageren onverbiddelijk en ontslaan Linsey op staande voet wegens werkweigering, stelt haar advocaat. Op sociale media schrijft de serveerster het verdriet van zich af. ‘De ene week ben ik een geweldige, hardwerkende werknemer. Nu zit ik voor het eerst sinds mijn 15de zonder baan.’In een verklaring op Facebook ontkennen de eigenaren van het Mason Jar Cafe dat de kwestie over de fooi een rol heeft gespeeld in het ontslag. ‘Dit is een beslissing geweest die we niet overhaast of lichtvaardig hebben genomen’, valt te lezen. Een specifieke reden voor het ontslag wordt niet gegeven. ‘We geven echt om ons personeel’, klinkt het verder. ‘We doen er alles aan om geen personeel kwijt te raken’. Het team van Mason Jar zou volgens de leiding superhecht zijn en zou al jaren uit dezelfde mensen bestaan.Linsey stelt dat er niets klopt van het verhaal van haar voormalige werkgever. Sterker nog: ze voelde zich gedwongen om een advocaat in te schakelen, omdat haar managers zouden hebben gedreigd met een civiele zaak als zij niet zou stoppen met het bespreken van haar ontslag op sociale media, vertelt haar advocaat aan The Guardian. ,,Ze vertelden haar dat ze haar zouden aanklagen en geld zouden eisen. Ze moest lachen en zei: nou succes, ik ben een serveerster. Er is hier geen landgoed, of zo.”Het had volgens de raadsman nooit zover moeten komen. ,,Door haar eigen vrijgevigheid en het delen van deze tip – op verzoek van de persoon die zo genereus is geweest - heeft ze haar baan verloren.” Het Mason Jar Cafe wil niet reageren op de kwestie. ‘We kunnen geen commentaar geven op de aard van het verlies van haar baan vanwege de arbeidswetgeving en om het betrokken personeel te beschermen’, valt te lezen in het statement.