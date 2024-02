Operatie geslaagd: alligator verlost van spaargeld in maag

Tip: gooi geen muntgeld in een dierenverblijf. Een Amerikaanse dierentuin moest afgelopen week zeventig munten uit de maag van een alligator verwijderen, die hij stuk voor stuk had opgesnoept.De 36-jarige Thibodaux is van zichzelf al een bijzondere verschijning. De alligator heeft leucisme: huidpigment ontbreekt, waardoor hij volledig wit is. Tot afgelopen week had hij nog een bijzonderheid: Thibodaux functioneerde als spaarbank. Hij bleek namelijk flink wat muntgeld naar binnen te hebben geschrokt.De goedbewaakte muntkluis werd ontdekt tijdens een routinecontrole bij alle tien alligatoren in The Henry Doorly Zoo and Aquarium in het Amerikaanse Omaha. Bij een scan lichtte onverwachts een portie muntgeld op in de buik van het witte dier. Dierentuinbezoekers hadden de munten in het water geworpen, zoals een ander dat bij de Trevifontein doet. Voor Thibodaux brachten al die munten alleen geen geluk.Een alligator kun je maar beter verdovenToen moesten de metalen fiches nog wel verwijderd worden. Daarvoor ging het dier afgelopen donderdag onder het mes. Daarbij was vanzelfsprekend een volledige verdoving nodig. Artsen plaatsten vervolgens een buis in de bek van het dier om een camera en andere instrumenten naar de maag te sturen. Zo konden ze de zeventig munten uit Thibodaux' binnenste pakken.De ingreep slaagde, toonde een röntgenfoto achteraf. Thibodaux zou dus weer zonder problemen door de douane kunnen. De alligator kruipt en zwemt inmiddels weer volkomen uitdrukkingsloos door z’n verblijf.Dankzij de tijdige ingreep heeft het dier geen last van z’n tijd als spaarvarken, denkt de dierentuin. Toch worden bezoekers opgeroepen geen munten meer in de dierenverblijven te gooien. Los van het verstikkingsgevaar kunnen de metalen ook gevaarlijke chemische reacties oproepen in het maag-darmkanaal. Gelukszoekers moeten zich dus toch weer op fonteinen richten.