Enorme poeplucht teistert Kaapstad, 19.000 dieren op schip

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad hangt een 'onvoorstelbare' stank. Op X wordt de vraag gesteld waarom de hele stad ruikt naar 'een gigantische berg stront'. De oorzaak lijkt op het water te liggen: in de haven ligt een schip afkomstig uit Braziliƫ met daarop 19.000 levende dieren, bestemd voor Irak.



Om de oorzaak van de stank te ontdekken werd onder meer de riolering onderzocht. Ook kwam er een speciaal milieugezondheidsteam bijeen, meldt de Britse krant The Guardian.



Dat de geur - vooral bestaande uit ammoniak en poep - afkomstig is van een boot met levende dieren, baart dierenwelzijnsorganisaties zorgen. De geur wijst er volgens de organisaties op dat de leefomstandigheden van de dieren op transport niet goed zijn, meldt The Guardian.



De Nationale Raad van de Vereniging voor de Preventie van Dierenmishandeling (SPCA) spreekt zich hard uit tegen het transport van dieren op zee. Volgens hen is de geur 'onvoorstelbaar', maar kunnen de dieren er niet aan ontsnappen. En dat terwijl ze al 2,5 week op het schip verblijven.



Ook de Zuid-Afrikaanse politieke partij Democratische Alliantie is tegen het zeetransport van de dieren. "De dieren worden blootgesteld aan gevaarlijke hoeveelheden ammoniak, ruwe zee, extreme hittestress, verwondingen, vuile omgevingen, uitputting en zelfs de dood", meldt de partij in een statement.



Zahid Badroodien, een ambtenaar verantwoordelijk voor water- en sanitaire voorzieningen, meldt dat het schip binnenkort weer uit de haven vertrekt.

Reacties

21-02-2024 16:18:10 Mamsie

Oudgediende



Maar welke haven wil zo'n varende strontberg binnengaat hebben? Maar welke haven wil zo'n varende strontberg binnengaat hebben?

21-02-2024 17:45:37 Emmo

Stamgast



Maar één en ander is mogelijk het gevolg van de milieueisen. De mest mag in de haven niet overboord gezet worden. Op zee gebeurt dat naar mijn ervaring zowat continue (Vloeibare mest wordt met lenspompen overboord gepompt, vaste delen met een soortement

Blijft het schip langer dan gepland in de haven liggen, stapelt de stront zich op. Één dag buitengaats en de boel is weer aan kant. @Mamsie : Kaapstad, bijvoorbeeld.Maar één en ander is mogelijk het gevolg van de milieueisen. De mest mag in de haven niet overboord gezet worden. Op zee gebeurt dat naar mijn ervaring zowat continue (Vloeibare mest wordt met lenspompen overboord gepompt, vaste delen met een soortement hooi-elevator ).Blijft het schip langer dan gepland in de haven liggen, stapelt de stront zich op. Één dag buitengaats en de boel is weer aan kant.

