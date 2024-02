Drents dorp wil af van 150 jaar oude erfpachtregeling: Achterhaald systeem

Een familie deed 150 jaar geleden een slimme investering die veel inwoners van het Drentse Emmer-Compascuum nu dwars zit. Driehonderd percelen in het dorp bij Emmen liggen op grond van die familie en vallen onder een erfpachtregeling. Dat betekent dat de eigenaren wel het huis, maar niet de grond eronder bezitten.



Telkens als er een woning verkocht wordt, moet er vijf procent betaald worden aan de familie die de grond bezit. "Het heeft behoorlijk effect op de economie hier", zegt Gerard Gustin. Dorpsbewoners zoals Gerard willen van de erfpacht af. "Het is een achterhaald systeem, niet meer van deze tijd."



Gerard kocht zijn huis en betaalde daar toen erfpacht over. Sindsdien heeft hij er flink aan verbouwd, waardoor het een stuk meer waard is geworden. Maar omdat de erfpacht 5 procent van de koopprijs is, zal de kopende partij daar een flinke smak geld bij moeten leggen. De grondeigenaar profiteert zo van Gerards verbouwwerk. "De grondbezitter hoeft er niets voor te doen, alleen achterover leunen en geld vangen voor het werk dat jij aan je huis hebt verzet."



Erfpacht, wat vaak een twintigste of tiende penning genoemd wordt, was vroeger heel normaal. Kortgezegd betekent het dat je grond die van iemand anders is, mag gebruiken. In ruil daarvoor betaal je jaarlijks een som geld en vaak onderhoudt de grondbezitter de grond voor je. Je huurt de grond als het ware.



Er zijn nog steeds stukken grond in Nederland die onder erfpacht vallen, maar dan gaat het vaak om grond die in het bezit is van de gemeente. In Emmer-Compascuum gaat het om particuliere erfpacht. De familie Kröner uit Amersfoort heeft de grond in bezit. Ooit moest de familie Kröner best wat doen voor hun erfpachters. Als grondeigenaar onderhielden ze de kanalen en wegen. Maar die taken kwamen later bij de overheid te liggen en dus hoeft de familie Krömer helemaal niks meer te doen.

21-02-2024 BatFish

Lijkt me in dit geval redelijk. Wij wonen ook op erfpacht, maar inderdaad van de gemeente. Die onderhoudt daarvoor inderdaad het water achter het huis, de weg etc. Als een eigenaar niks doet en alleen profiteert van investeringen van de pachter is er iets mis. Vraag me wel af hoe ze dat juridisch voor elkaar gaan krijgen. Het is niet zo gemakkelijk mensen te dwingen tot verkoop van onroerend goed.

21-02-2024 venzje

Bij verkoop van voormalige huurhuizen geeft de woningbouwvereniging hier de grond alleen uit in erfpacht.

21-02-2024 Mamsie

Hiep hiep hoera, niet alleen ons huis is van ons maar ook de grond waarop het staat. Het is dan wel geen groot huis maar helemaal ons eigen huis. Ben ik blij mee.

21-02-2024 Buick

Lijkt me toch wel gaaf als je zo'n grootouder had met meer grond.

Toen was de grond nog relatief goedkoop dus een goede investering.

En nu plukken hun nazaten daar de vruchten van.



21-02-2024 Desiredpotato

Ik had niet verwacht dat dit nog zou bestaan, meende dat de overheid het Nederlandse grondgebied volledig in handen had als erfpachter. Weer iets geleerd wat zo krom is als maar kan, altijd leuk.

21-02-2024 Emmo

Wat ik wel vreemd vind is: Quote:

Maar die taken kwamen later bij de overheid te liggen en dus hoeft de familie Krömer helemaal niks meer te doen. Zo ver ik weet komt het onderhoud van watergangen (slootjes en zo) nog steeds voor de grondeigenaar. Als eigenaar krijg je echt wel de rekening van het waterschap als je de slootjes niet gangbaar houdt. @Desiredpotato : Gewoon een reliek van vergane tijden. Vroeger had het echt een functie.Wat ik wel vreemd vind is:Zo ver ik weet komt het onderhoud van watergangen (slootjes en zo) nog steeds voor de grondeigenaar. Als eigenaar krijg je echt wel de rekening van het waterschap als je de slootjes niet gangbaar houdt.

