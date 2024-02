Politieauto wil inzittenden auto in sloot redden, vergeet handrem en rijdt zelf sloot in

Je komt als hulpdienst aan op een locatie waar net een auto te water is geraakt. Vervolgens stap je uit en rolt je eigen auto de sloot in. Dit overkwam een politieagent in Castricum zaterdag.De politie kwam aan bij een auto die in de sloot was gereden. De bestuurder was onwel geworden.Op het moment dat de agenten uitstapten, rolde ook hun auto dezelfde sloot in. De politieagent ter plaatse was de handrem vergeten. Een woordvoerder noemt het tegenover NH Nieuws een "bedrijfsongeval".Inmiddels zijn beide auto’s uit het water gehaald. De twee inzittenden van de voorste auto zijn nagekeken door de ambulancedienst.