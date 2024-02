Man steelt 600 euro boodschappen, maar wordt gepakt: Vooral veel zalm

Een opvallende diefstal in Tilburg: een 24-jarige man wilde er gisteren in een supermarkt vandoor gaan met 600 euro aan boodschappen. Door een oplettende beveiliger van de winkel kwam de dief niet ver: hij werd betrapt en werd aangehouden.



Rond 16.00 uur zag de beveiliger van een supermarkt aan de Jan Heijnstraat in Tilburg gisteren dat twee mannen zich opvallend gedroegen. Ze stopten verschillende producten in elkaars mandje en karretje. Maar bij de zelfscankassa's werd er slechts door één van de twee afgerekend.



Een woordvoerder van de politie legt aan RTL Nieuws uit hoe de twee vermoedelijk te werk gingen: "Het lijkt erop dat dit de manier is hoe ze producten stelen: één iemand scant en betaalt wel producten, maar gebruikt het bonnetje niet om de poortjes te openen."



"Vervolgens gaat hij opnieuw de winkel in en geeft zijn eigen bonnetje aan de ander, om zo met al die producten ongezien naar buiten te komen."



En dat was dit keer een flinke boodschappenkar. De politie stelde vast dat het ging om 600 euro aan producten. "Het ging onder meer om zeven keer zalmfilet, dan gaat het natuurlijk hard. Maar het ging bijvoorbeeld ook om wasmiddel."



Alleen de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Dat komt omdat alleen hij niets afrekende.



Diefstal in supermarkten is aan de orde van de dag, in januari maakte Jumbo nog bekend dat winkeldiefstal vorig jaar voor een schadepost van 100 miljoen euro zorgde en dat de winkelketen daarom strengere maatregelen zou gaan nemen.

Reacties

19-02-2024 18:12:25 Desiredpotato

Senior lid

Nou, dat was een dure testfase om die zelfscan kassa's uit te proberen. Wedden dat ze het binnen een jaar of 2 allemaal weer terug gooien?

19-02-2024 18:35:07 Emmo

Stamgast



@Desiredpotato : Centenkwestie: wat is duurder, een caissière of diefstal voor lief nemen.

19-02-2024 18:39:50 omabep

Oudgediende



Als je ziet hoeveel caissières er nog bij staan om losse controles uit te voeren vraag ik me af of je niet beter langs de kassa kunt gaan en hun, hun normale werk te laten doen. Volgens mij is dit goedkoper dan al die stelende mensen met een zelfscanner waardoor de boodschappen weer duurder moeten worden.



Let wel, ik vind de zelfscanner best handig, maar ik moet zo vaak gecontroleerd worden dat ik in die tijd al bij de kassa klaar zou zijn geweest.

19-02-2024 18:45:11 Mamsie

Oudgediende



Ik ga zelf altijd naar een échte kassa met een écht mens erachter. Vind ik wél zo prettig.

Want bij een zelfscan voel ik me een kluns en ben bang dat ik ga staan schutteren dus sta ik inderdaad te schutteren. Lukt het, mevrouw?? Vreselijk!

19-02-2024 18:56:52 Desiredpotato

Senior lid

@Emmo : Blijkbaar valt het niet te overzien want er worden allemaal maatregelen getroffen die ook weer een smak geld kosten. Nog even en het kan niet meer uit of AI maakt opeens een giga sprong, en dat zie ik de komende 5 jaar nog niet gebeuren.

