Vrouw vlucht zonder te betalen uit ziekenhuis: ’Verband hing nog aan haar achterwerk’

Een 38-jarige vrouw is woensdag uit een ziekenhuis in Rome gevlucht nadat ze een cosmetische ingreep had laten uitvoeren. Zonder te betalen en met al

Reacties

19-02-2024 14:28:19 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.502

OTindex: 4.880

Ronduit asociaal. Ik hoop dat ze complicaties krijgt.

19-02-2024 14:48:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.512

OTindex: 89.661

Hadden ze haar naam geboortedatum enz dan niet?

19-02-2024 18:02:10 Desiredpotato

Senior lid

WMRindex: 175

OTindex: 0

@allone : Lijkt mij wel gezien de arts contact met haar vond op sociale media. Maar als je dom genoeg bent om na een operatie het kliniek uit te rennen dan ben je ook niet slim genoeg om je te bedenken dat ze al je gegeven al hebben. Oh en je DNA... dus ver kom je niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: