Bruid annuleert bruiloft: gasten willen geen 1400 euro lappen

Het organiseren van je bruiloft kan flink wat stress opleveren. Waar is het feest, wat schaft de pot en wie mogen er komen? Welke bloemen, kleuren en muziek komen er? En natuurlijk: wat mag het kosten? Dat laatste kostte een Canadese bruid haar huwelijk. Ze wilde namelijk een fikse bijdrage van haar gasten.



De vrouw die door Metro UK Susan wordt genoemd, keek helemaal uit naar haar droombruiloft met de vader van haar kind. De twee waren sinds hun jeugd samen en het leek ze dan ook een goed idee om alles officieel te maken. Inclusief een grote sprookjesbruiloft.



Ware het niet dat zo'n sprookjesbruiloft flink in de papieren kan lopen. Dus, dacht Susan, tijd om de gasten om een bijdrage te vragen voor de bruiloft van 55.000 euro. Ze eiste maar liefst 1400 euro van alle gasten, nog voor het hele feestje was geweest. Slechts een handjevol vrienden besloot de bijdrage te leveren.



Op Facebook ging de vrouw eind september helemaal los. "Tot mijn grote verdriet ga ik de bruiloft annuleren", schrijft ze. "Mijn verloofde en ik zijn uit elkaar door problemen waar we niet meer uit gaan komen." Ook schrijft ze dat ze doelt op de bijdrage van haar gasten. "Hoe kunnen we onze droombruiloft waarmaken zonder degelijk budget? [...] We vragen slechts 1400 euro per gast."



Volgens Susan is het geen raar verzoek. "We waren duidelijk: als je niet kon bijdrage, was je niet uitgenodigd. Het is een feest dat je maar eens in je leven viert." Susan had besloten voor de allerduurste en extravagante opties te gaan. De reden? Een 'helderziende' had haar verteld dat ze dat moest doen.



Niet alleen het financiële plaatje zorgde voor gedoe. Toen haar verloofde voorstelde om naar Vegas te rijden en daar te trouwen, was de bruid woest. "Hij wilde zo'n goedkope, vieze, hoerenbruiloft. What the fuck??" Ze is kwaad dat haar ex nog steeds geen excuses heeft aangeboden.



Ook van haar bruidsmeisje krijgt ze niet de steun die ze hoopt. "Ik belde haar en in plaats van medelijden, kreeg ik te horen dat ik veel te veel vroeg en me aan het budget had moeten houden."



Na de post heeft Susan haar account verwijderd. Niet voordat ze meedeelde dat ze twee maanden door Zuid-Afrika zou gaan backpacken en ze met niemand contact wilde hebben. "Als ik terug ben, maak ik een nieuw profiel aan en voeg ik alleen de mensen toe die me niet in de rug hebben gestoken." Of Susan weer terug is uit Zuid-Afrika - of op Facebook - is niet duidelijk.

Reacties

19-02-2024 11:13:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.340

OTindex: 93.736

Boft die bruidegom even! Die is mooi ontsnapt aan deze domme en hebberige heks! Wat een inhalige tante is dat.

19-02-2024 11:20:04 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.755

OTindex: 22.959

Ja zo'n golddigger ben je beter kwijt dan rijk. Wat een acherlijk wijf.

19-02-2024 11:26:21 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.871

OTindex: 1.070

Van mij mogen ze het dat bedrag vragen hoor, ik kom gewoon niet

19-02-2024 11:53:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.863

OTindex: 28.395

Quote:

Volgens Susan is het geen raar verzoek. "We waren duidelijk: als je niet kon bijdrage, was je niet uitgenodigd. Mooi. Hoef ik niet te komen. Mooi. Hoef ik niet te komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: