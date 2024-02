Uitvaartondernemer VS bewaart 1,5 jaar lang lijk en as van 30 overledenen

In deze lijkwagen werd het lichaam gevonden, in de verhuiswagen lag as.

Een lugubere vondst in de Amerikaanse stad Denver. In het huis van een begrafenisondernemer werd de as van zeker dertig doden gevonden. En in een lijkwagen bleek ook nog het lichaam van een vrouw te liggen. Nabestaanden voelen zich belazerd.



De zaak kwam aan het licht toen de 33-jarige begrafenisondernemer Miles Harford zijn huis uit werd gezet. De eigenaar vond bij het leeghalen van de woning de as in de kruipruimte. "Het ging om zeker dertig zwarte plastic urnen ter grootte van een schoenendoos", zegt de politie. Ook in een verhuiswagen en een lijkwagen werden urnen gevonden.



In diezelfde lijkwagen lag ook het lichaam van een 63-jarige vrouw. Zij zou er al hebben gelegen sinds haar dood in augustus 2022. Door financiƫle problemen zou Harford er niet in geslaagd zijn haar te cremeren.



Een klant van Harford zegt tegen de lokale zender KUSA dat het maanden duurde voordat ze de as van haar overleden vader kreeg. Een ander vraagt zich af of de as die hij uitstrooide in de tuin wel van zijn overleden vrouw was. "Ik voel me belazerd door Harford. Ik vertrouwde hem helemaal, hij kwam meelevend over."



Het uitvaartcentrum van Harford sloot in september 2022 de deuren omdat hij kampte met financiƫle problemen. De politie heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Reacties

18-02-2024 23:12:27 Mamsie









Quote:

Door financiële problemen zou Harford er niet in geslaagd zijn haar te cremeren.



Hoezo, stookt hij zijn ovens soms met dollars?

18-02-2024 23:51:46 Desiredpotato







Nee hoor, gewoon te weinig mensen overleden door de medische vooruitgang. Een uur lang de kachel op ~1000 graden hebben is best duur. Als mensen niet aan de lopende band het loodje leggen wordt het lastig met deze energie crisis.

19-02-2024 00:16:45 HoLaHu









Dan regel je iets met een andere uitvaartonderneming, als je ten minste wat fatsoen in je lijf hebt. Op deze manier is het heel respectloos, zowel voor de overledenen als voor hun nabestaanden. Ik kan me goed voorstellen dat de nabestaanden nu het gevoel krijgen dat ze bij wijze van spreken het eerste het beste doosje met as in hun handen gedrukt kregen. Zó wil je een dierbare overledene niet herdenken. Ik vind het ronduit schofterig van deze uitvaartondernemer!

