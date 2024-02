Man verbleef door slimme truc vijf jaar gratis in luxe hotel New York

Een man uit New York slaagde erin om vijf jaar in een hotel te wonen, omdat hij een achterdeurtje ontdekte in de huisvestingswet. Maar na vijf jaar mo

18-02-2024 14:51:30 allone

Wat zou er gebeuren als ik beweer dat ik eigenaar van het Hilton Hotel ben?

Vreemd verhaal.

Als iemand niet voor zijn hotelkamer betaalt, kun je hem er dan niet gewoon uitzetten?

18-02-2024 14:53:11 Desiredpotato

Quote:

Zelf zegt hij dat de advocaten van de eigenaren van het hotel op een cruciaal moment in de zaak niet kwamen opdagen, waardoor hij kon winnen.



En hierom haat ik en menig andere bureaucratie. Dit hele verhaal heeft zich kunnen afspelen omdat een afspraak is gemist. Geen context, geen kans op heruitspraak. Je staat een keer in een file en je leven staat op de kop. En hierom haat ik en menig andere bureaucratie. Dit hele verhaal heeft zich kunnen afspelen omdat een afspraak is gemist. Geen context, geen kans op heruitspraak. Je staat een keer in een file en je leven staat op de kop.

