Miljoenenvilla’s in Californië balanceren op het randje van de afgrond

In de Amerikaanse staat Californië heeft het de laatste dagen enorm veel geregend. Doordat stukken klif afbrokkelden staan peperdure villa’s opeens

18-02-2024 09:30:01

Daar werd jaaaaaren geleden in de bijbel al voor gewaarschuwd

Een parabel over een domme man die zijn huis op het zand bouwde en een wijs man die zijn huis op een rots bouwde.

Maar ja. Huizen in de VS zijn sowieso niet gebouwd om lang te bestaan.