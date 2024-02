Brit (21) gaat naar Ibiza wandelen: Vliegticket is te duur

De 21-jarige Brit Henry Moores pakt het verzadigen van zijn reislustigheid heel anders aan dan menig leeftijdsgenoot. Waar de gemiddelde twintiger het liefst naar tropische oorden vliegt om zichzelf te vinden, wandelt Henry naar zijn droomplekken toe. De nieuwste eindbestemming: Ibiza. Een wandeltocht van bijna 1900 kilometer.



Henry zag een feestje op het Spaanse feesteiland wel zitten, maar vond de vlucht, accommodatie en de feestjes zelf wat aan de prijzige kant. Dus besloot hij het anders te doen: hij stuurde de Britse tv-persoonlijkheid en Ibiza-magnaat Wayne Lineker een berichtje met zijn wandelplannen. Die vond het wel een goed idee en beloofde Henry gratis shotjes na al die kilometers in de benen.



De jonge Brit besloot meteen het nuttige met het aangename te combineren. Met zijn lange wandeltocht wil hij geld ophalen voor het goede doel. Via GoFundMe kunnen mensen doneren en op zijn sociale media-accounts houdt hij zijn volgers op de hoogte van de tocht.



Het is niet de eerste keer dat Henry op pad gaat. Eind vorig jaar wandelde hij al van zijn woonplaats Macclesfield naar Parijs. Dat was 'slechts' 635 kilometer. Zijn doel - naast een lekker weekendje Parijs - was geld ophalen voor Britse kinderen die geen kerstcadeau krijgen. Hij wist maar liefst 20.000 pond in te zamelen. En wat extra's om de overtocht tussen Dover en Calais te betalen.



Voor Ibiza zal hij ook nog wat geld bij elkaar moeten scharrelen. Naast de overtocht van Dover naar Calais - gemiddeld 246 euro voor een enkeltje - zal hij ook de overtocht tussen Barcelona en Ibiza moeten betalen. Dat kost gemiddeld 140 per tochtje. Met een beetje goed boeken was hij met het vliegtuig goedkoper uit geweest: een retourtje kost zo'n 550 euro. Al is dat wel een stuk minder avontuurlijk dan met de benenwagen vier landen doorkruisen.

