Wit-Rus (24) rijdt skipiste op met bestelbus, omdat hij geen tol wil betalen voor Mont Blanctunnel

Een Belarussische bestelwagenbestuurder (24) dacht 91,50 euro te kunnen besparen op de tolkosten bij de Mont Blanctunnel, maar hij kwam bedrogen uit. De Wit-Rus werd tegengehouden door de Italiaanse politie toen hij al zo'n halve kilometer de piste van het skigebied La Thuile op was gereden.

De man had netjes sneeuwkettingen om de banden van zijn Renault Master banden gelegd, en was via skipiste nummer 7 op weg naar de Kleine Sint-Bernhardpas richting Frankrijk, maar de carabinieri stak hier een stokje voor.

“Ik moet stoffen leveren in Frankrijk”, legde de out-of-the-box-denkende twintiger uit aan de agenten. Uit de blaastest bleek dat hij niet had gedronken, maar hij moest wel direct 200 euro afrekenen vanwege de dwaze actie, en rechtsomkeert maken. “Hij wilde de tol niet betalen, maar heeft zijn weg uiteindelijk toch voortgezet naar Frankrijk via de Mont Blanctunnel”, aldus de politie.

De bekende Mont Blanctunnel door de Alpen is ruim elf kilometer lang en een belangrijke verkeersas tussen Frankrijk en Italië. Dagelijks wordt deze gebruikt door duizenden voertuigen. Er wordt een tol geheven per traject in beide richtingen. Een retourticket vanuit Italië met een busje, zoals deze chauffeur reed, kost momenteel 91,50 euro.

