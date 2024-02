Leraar Canada verkoopt 'griezelkunst' leerlingen, ouders boos

Het moet even schrikken zijn geweest voor leerlingen van een school in de Canadese stad Montreal. Op de site van hun kunstdocent kwamen ze hun eigen werk tegen, te koop voor omgerekend zo'n 80 euro. Ze hadden de kunstwerken voor schoolopdrachten gemaakt en nooit toestemming gegeven om het te verkopen.De kunstwerken worden verkocht door middelbareschoolleraar Mario Perron. Niet alleen als portret voor aan de muur, maar ook op koffiemokken (voor 28 euro) en iPhone-hoesjes (voor 24 euro).Perron lijkt ook niet zijn best te doen om de herkomst van de kunst te verbergen. De verschillende kunstwerken worden verkocht onder namen als 'Alexa's creepy portret' of 'Lina's creepy portret'. De makers van de portretten krijgen dus wel een beetje erkenning, maar zien niks terug van de opbrengst."De leerlingen stoppen ziel en zaligheid in hun kunstwerken, en krijgen dan een cijfer. Maar hij stopt 80 euro in zijn zak", zegt Joel DeBellefeuille, die tekeningen van zijn zoon tegenkwam op de website van Perron.Perron heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Sinds de Canadese nieuwsorganisatie CTV voor het eerst publiceerde over de verkoop van kunst van zijn leerlingen, heeft Perron wel een deel van de werken offline gehaald. Maar een ander deel is nog steeds te zien op zijn website, al is het niet meer te koop."Het is ongelooflijk", zegt Michael Bennett, die twee tekeningen van zijn 12-jarige dochter online aangeboden zag worden. "Heeft de leraar ook opdracht gegeven om bepaalde tekeningen te maken zodat ze verkocht kunnen worden?" Bennett zet daarnaast ook zijn vraagtekens bij de schoolleiding, die Perron als leraar heeft aangenomen.Westwood Junior High, de school waar Perron werkte, zegt in een reactie de zaak 'zeer serieus' te nemen en een onderzoek te starten.