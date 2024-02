Olieramp met raadselen omgeven: bemanning illegaal spookschip spoorloos verdwenen

Het is een milieuramp waar nog heel veel vragen over zijn. De kust van Trinidad en Tobago wordt overspoeld met olie. De olie lekt uit een schip dat kapseisde voor de kust van het eiland. Terwijl reddingswerkers proberen het lek te dichten is het nog altijd een mysterie wat er precies is gebeurd. Zo is er van de bemanning van het schip nog altijd geen spoor te bekennen.Het mysterie begon vorige week. Het honderd meter lange schip kantelde op een paar kilometer van de kust van Tobago. Maar toen de kustwacht aankwam op de rampplek troffen ze daar geen bemanningsleden aan.De opruimwerkzaamheden zullen volgens de regering nog lang gaan duren. Maar een week na de ramp, is nu ook het onderzoek naar het schip zelf begonnen. De autoriteiten hebben dat schip nog altijd niet kunnen identificeren.Wat we lijken te weten: de naam van het schip. Duikers hebben op het schip 'Gulfstream' zien staan. Op schepen staat normaal ook een internationaal registratienummer, waarmee ze te herleiden zijn. Dat nummer is op dit schip niet gevonden.Volgens onderzoeksplatform Bellingcat zou het schip twee jaar geleden voor het laatst gezien zijn. Daarna zou het geen signalen meer hebben verstuurd. Volgens Bellingcat gebeurt dat vaak als schepen de herkomst en de bestemming van de lading die ze vervoeren onduidelijk willen houden.Bellingcat meldt dat dit soort 'spookschepen' wordt gebruikt om illegaal olie te vervoeren uit landen die internationale sancties opgelegd hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld het nabijgelegen Venezuela. Hoewel nog niet bewezen is dat het schip hiervoor gebruikt is, vermoedt president Rowley ook dat de Gulfstream is ingezet voor 'illegale zaken'.Het schip zou volgens de regering van Trinidad vanuit Panama onderweg zijn geweest naar Guyana. Maar van wie het schip is, blijft een raadsel. En wat ook nog totaal onduidelijk is: waar is de bemanning van het schip gebleven?Duidelijk is dat er geen noodoproep vanaf het schip is gekomen toen het kapseisde. De hulpdiensten hebben geen teken van leven aangetroffen toen ze bij het schip arriveerden én er zijn ook geen lichamen gevonden.Mogelijk zijn de lichamen weggedreven op zee. Een andere theorie: de bemanning zou inmiddels ongemerkt op het eiland zelf zijn. Daarvoor zouden ze wel meer dan tien kilometer hebben moeten zwemmen.De scheepsramp zelf kan voor Trinidad en Tobago grote gevolgen hebben. De olie bedreigt de witte stranden en het koraalrif bij het eiland. Naast de grote milieugevolgen die dat kan hebben, zijn het voor het eiland ook allebei belangrijke toeristische trekpleisters. En juist dat toerisme is cruciaal voor de economie.Tegenover de BBC liet Rowley dit weekend weten dat er inmiddels vele honderden vrijwilligers bezig zijn om de stranden zo schoon mogelijk te krijgen. Daarnaast wordt ook geprobeerd om de olie weg te houden bij de westkust van het eiland, waar de meeste toeristische attracties te vinden zijn.Duikers zouden nog altijd bezig zijn om het lek in het schip zelf te dichten.