Stomdronken man (67) rijdt Street View-auto een Friese greppel in

Google is het komende jaar weer in alle hoeken en gaten van Nederland te vinden om het wegennet op de gevoelige plaat vast te leggen. Ze zoeken nog werknemers om achter het stuur te kruipen of om met een draagbaar camerasysteem ('trekker') als rugzak door nauwe straatjes te manoeuvreren, en sinds vandaag staat er waarschijnlijk een extra vacature open.

Een dronken man (67) uit Veenendaal heeft zijn Street View-voertuig namelijk gisterochtend in een greppel vastgereden in het Friese Eastermar. Hij deed nog verwoede pogingen om weer op de weg te komen, maar al het heen en weer rijden mocht niet baten. Toen de politie arriveerde, viel meteen een sterke alcohollucht op, en een geopend blik bier in de middenconsole voorin de auto.

De Veenendaler was zo dronken dat het hem niet lukte om op straat te blazen, schrijft rtv nof. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau in Burgum, waar zijn bloed is afgenomen voor verder onderzoek. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Reacties

16-02-2024 10:50:48 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.752

OTindex: 22.948

Krijgen we een ongebruikelijk diepgaand beeld van een Friese greppel. Weet niet of dat nu echt nuttig is voor Google Streetview.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: