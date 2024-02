Duits autodeelbedrijf Miles kampt met vandalisme: overal 'milfs' op wagens

Een bijzonder probleem voor het Duitse autodeelbedrijf Miles: het bedrijf met meer dan 20.000 deelauto's in allerlei grote Duitse steden ziet steeds meer auto's veranderen in 'Milfs'. De afkorting, die vertaald uit het Engels betekent 'moeders met wie ik naar bed wil', is inmiddels door vandalen op honderden wagens van het bedrijf verschenen, schrijft het Duitse Bild.Volgens de krant is het probleem de afgelopen jaren gegroeid en valt op dat Miles een van de bedrijven in Duitsland is die het vaakst met vandalisme te kampen hebben.Dat is op zich niet gek; het resultaat is namelijk zo bereikt. Vandalen hoeven alleen het onderste streepje van de 'e' in de bedrijfsnaam weg te strepen. Dit gebeurt zowel bij wagens met grote bedrijfsstickers als bij de wat subtielere varianten."We doen allemaal weleens gek", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de Duitse krant. "We willen mensen hun lol ook zeker niet in de weg staan, maar uiteindelijk hebben we hier wel last van. En onze gebruikers ook. Dit brengt telkens extra kosten met zich mee." Volgens het bedrijf gaat niet alleen de sticker weg, maar wordt vaak ook de lak van de wagen beschadigd."Er zijn gevallen geweest waarbij mensen op heterdaad betrapt zijn en alleen dan kunnen we aangifte doen, anders niet", vertelt de woordvoerder. "We doen ons best om wagens die zijn beschadigd zo snel mogelijk te vervangen."Volgens het bedrijf is het probleem het grootst in Berlijn, waar het wagenpark zo'n 7000 voertuigen telt. In totaal rijden er door heel Duitsland zeker 21.000 voertuigen van het bedrijf rond in 15 steden.