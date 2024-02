Bordje ‘wij verhuren niet aan Joden’ in wintersportwinkel Davos, politie onderzoekt zaak

De Zwitserse politie heeft een onderzoek ingesteld nadat een bord dat Joden verbiedt om sleeën te huren was opgehangen in de etalage van een restaurant-winkel in het bergresort Davos. Het hoofd van de belangrijkste Joodse organisatie van Zwitserland noemt het incident “ondraaglijk”.Op het in het Hebreeuws geschreven bord bij de verhuurwinkel stond te lezen:“Als gevolg van verschillende zeer vervelende incidenten, waaronder de diefstal van een slee, verhuren we niet langer sportartikelen aan onze Joodse broeders.”Een lokale politicus publiceerde een foto van het bord op X.Een woordvoerder van de kantonale politie in Graubuenden – waar Davos ligt – vertelde Bloomberg dat het een onderzoek heeft geopend naar verdenking van discriminatie en aanzetten tot haat. Het onderzoek loopt nog, zei de woordvoerder woensdag.De winkel zei het zat te zijn dat sleeën werden gehuurd door Joodse klanten in alleen straatschoenen die de sleeën op de piste achterlieten zonder ze terug te brengen. Dit meldt de Zürichse krant Tages-Anzeiger, die een verklaring van de restaurant-winkel citeerde.Niemand beantwoordde twee oproepen naar het restaurant voor commentaar op woensdagochtend.De manager van de winkel verontschuldigde zich en zei dat degene die het bord had opgehangen “slecht geformuleerd” was. Hij heeft het bord vervangen door een poster met het advies dat alleen klanten met winterklaar schoeisel en winterkleren sleeën kunnen huren, aldus Tages-Anzeiger.“Het idee dat diensten worden geweigerd aan mensen in het midden van Europa in de 21e eeuw, alleen omdat ze Joods zijn, is onverdraaglijk,” zei Jonathan Kreutner, secretaris-generaal van de Zwitserse Federatie van Joodse Gemeenschappen, in een verklaring op de website van de organisatie.Davos – waar vorige maand het jaarlijkse World Economic Forum plaatsvond – is volgens Rafael Mosbacher, een plaatselijke organisator van het Joodse leven, een populaire bestemming onder orthodoxe Joden. De synagogen, koosjere winkels en kindvriendelijkheid van de stad zijn internationaal bekend en trekken duizenden Joodse toeristen, vertelde hij aan de krant Tages-Anzeiger.Sinds het begin van het conflict tussen Israël en Hamas zijn antisemitische incidenten en daden van islamofobie in heel Europa en de VS toegenomen. Alleen al in Duitsland zijn de meldingen van antisemitische incidenten van begin oktober tot begin november met meer dan 300% gestegen, volgens de Anti-Defamation League.