Dronken bestuurder belt zelf Britse politie: Geen idee waar ik mee bezig ben

Een Britse bestuurder heeft gisteren vanuit zijn bestelbus zelf de politie gewaarschuwd omdat hij onder invloed was. Volgens een politiewoordvoerder belde hij het alarmnummer om te zeggen dat hij 'dronken achter het stuur zat en geen idee had waar hij mee bezig was'.



Het telefoontje bij de alarmcentrale kwam even voor het middaguur binnen bij de politie van North Yorkshire, meldt de Britse omroep BBC op zijn website. De chauffeur van het busje, een vijftiger, vertelde dat hij zich ergens in de plaats Knaresborough bevond en dat hij 'een zwaar weekend' achter de rug had.



De politie arriveerde een kwartier later en constateerde dat hij driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en zit voorlopig in de cel, zegt de politiewoordvoerder.

Reacties

15-02-2024 09:27:42 venzje

Het weekend was dan misschien achter de rug, maar het zware was nog lang niet voorbij.

15-02-2024 11:54:10 BatFish

Hij had het in elk geval op een gegeven moment zelf door. Bij deze gast heb je in elk geval hoop dat hij er wat van leert.

15-02-2024 12:22:04 allone

Op verdenking van rijden onder invloed?

