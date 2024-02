Peuters met hoofd in toilet geduwd, maar uitbaatster 'horrorcrèche' niet vervolgd

De uitbaatster van de ‘horrorcrèche’ ’t (B)engeltje wordt niet vervolgd voor vermeende kindermishandeling. De kinderopvang in het Belgische Oudenaarde lag sinds 2021 onder de loep, toen een aantal ex-werknemers bij de politie aangifte deed van kindermishandeling.

De betrokken ouders zijn maandag hierover ingelicht, zo meldt HLN.



De aangiftes ging over een scala aan vreselijke zaken. Zo zouden kinderen onder dwang eten en drinken naar binnen moeten werken. Ook werden ze minutenlang opgesloten in een bergruimte. De verdachten, de uitbaatster van de horrorcrèche en haar zus, ontkenden de aantijgingen. In januari 2022 werd de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.



Ondertussen liep er nog een onderzoek van de Zorginspectie. Het rapport dat maanden later klaar was, in november, bleek zo schokkend dat de crèche direct moest sluiten. “Kindjes worden met het gezicht onder koud water gehouden als ze niet stoppen met huilen of ze worden met het gezicht in het eten geduwd”, hadden de inspecteurs van onder meer ex-personeelsleden te horen gekregen.



En ook: “Het eten werd hen in hun mond geduwd tot ze zich verslikten, met overgeven tot gevolg en dan werden ze ook nog hard aangepakt en in de hoek geduwd. Van een kind dat niet wilde eten, werd zelfs het hoofd achteruit getrokken en tussen de knieën gelegd om zo met een de lepel de voeding geforceerd toe te dienen. Kinderen die met de handjes in het kleine toilet durfden te zitten, werden met het hoofdje in het toilet geduwd, waarbij het toilet dan werd doorgespoeld”, klonk het.



De zaak werd heropend, maar ook een tweede onderzoek blijkt nu zonder gevolg. Voor de tweede keer wordt de zaak geseponeerd. Wel waren er camera’s opgehangen sinds de vorige klacht in 2021, maar diverse steekproeven brachten daarbij geen belastende elementen naar boven.

Vreselijk. Je wilt en verwacht dat mensen je kind liefdevol behandelen.

Fijn dat er niets meer is voorgevallen na het ophangen van camera's.



Jammer dat dit niet door het personeel is vastgelegd op een van de telefoons die ze zeker hebben gehad, dus waarom is er door niemand iets vastgelegd?

