Vrouw die tegen man liegt over vaderschap door rechter veroordeeld

Een vrouw uit Brabant hield een man jarenlang voor dat hij de vader van haar kind was. Nu blijkt dat ze welbewust heeft gelogen, is ze daarvoor veroordeeld.

De vrouw werd in 2020 zwanger, maar niet van de man in kwestie.



Toen de vrouw de geboorte van het kind aankondigde, zei ze tegen de man dat ze alleen met hem seksuele gemeenschap had gehad. Derhalve erkende hij de jongen als zijn kind, en betaalde hij kosten voor het levensonderhoud.



Maar na een DNA-onderzoek is gebleken dat de man niet de biologische vader is van het kind. Hij besloot daarop de erkenning te laten terugdraaien, maar daarvoor moest hij wel naar de rechter.



GLASHARD GELOGEN

Die stelde hem in het gelijk, omdat de vrouw glashard tegen hem gelogen had en dat ook al die jaren bleef volhouden. Nu duidelijk is dat er een andere vader in het spel is, en de vrouw daar weet van had, is ze veroordeeld tot het compenseren van de kosten die de onwetende man al die tijd heeft betaald. Dat gaat om ongeveer 7000 euro, waarin ook de kosten van het DNA-onderzoek en ouderschapsbemiddeling zijn inbegrepen.



Wanneer de vrouw besluit haar kind op enig moment alsnog de waarheid te vertellen over zijn verwekker, kan ze wel professionele hulp aanvragen.

