Zorgverzekeraarsvragen borstkankerpatiënten nog steeds om naaktfoto's

Sinds 1 januari 2023 moeten foto’s van borsten van borstkankerpatiënten altijd worden gemaakt in het ziekenhuis. De plastisch chirurg moet ze dan opsturen naar de zorgverzekeraar, zodat die kan beoordelen of een vervolgoperatie wordt vergoed.

Maar daar houden verzekeraars zich lang niet altijd aan, blijkt uit onderzoek van de NOS.



Veel borstkankerpatiënten die hun borsten hebben moeten laten amputeren, kiezen voor een borstreconstructie. Die operatie wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Maar dat geldt niet voor vervolgoperaties voor bijvoorbeeld herstel. Zorgverzekeraars beoordelen meestal aan de hand van foto’s of ook die operaties worden vergoed.



“Ik moest eerst foto’s via mail of post versturen van mijn beide borsten. Naar de afdeling ‘machtiging’. Deze medewerkers zouden dan dus naaktfoto’s van mij te zien krijgen, met mijn naam erbij. Dat vond ik onacceptabel”, zei Wendy in 2021 tegen LINDA. Ze moest foto’s van haar ‘mislukte’ borsten naar haar zorgverzekeraar Menzis sturen om een behandeling vergoed te krijgen.



“Op zo veel niveaus is dit zo fout”, vond Wendy. “Hoe vaak hoor je niet dat je absoluut geen naaktfoto’s van jezelf moet opsturen, zeker niet via een onbeveiligde verbinding en zeker niet met je naam erbij? En hoe vernederend en onnodig traumatiserend is dit? Ik schrik me elke ochtend een ongeluk als ik in de spiegel kijk en dan zou ik daar een foto van moeten maken en die opsturen naar mijn zorgverzekeraar? Ik durf mezelf nauwelijks aan mijn man te laten zien.”



De PVV stelde daarop schriftelijke Kamervragen over het opsturen van naaktfoto’s naar verzekeraars. “Dat Menzis foto’s vraagt van een lichaam, gaat echt alle perken te buiten”, lichtte Fleur Agema toe. Uiteindelijk bepaalde toenmalig zorgminister Kuipers dat verzekeraars niet meer rechtstreeks aan vrouwen zelf mogen vragen om naaktfoto’s te maken en op te sturen.



Maar daar houden zorgverzekeraars zich lang niet altijd aan, blijkt uit het onderzoek van de NOS. Tegen de regels in komt het nog steeds voor dat zorgverzekeraars aan borstkankerpatiënten vragen om foto’s van hun borsten te maken. Bovendien zouden foto’s vaak kwijtraken of langs verschillende bureaus gaan.



Regelmatig worden operaties pas vergoed na het indienen van een klacht, blijkt uit de verhalen van ervaringsdeskundigen.

