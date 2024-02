Experts waarschuwen voor te veel groene thee: Risico op leverschade en vitaminetekorten

Groene thee is al jaren razend populair. Liefhebbers kennen er allerlei heilzame effecten aan toe. Mits je er niet te veel van drinkt, is er ook weinig mis met de thee, maar pas op voor overdosering.

In groene thee zitten polyfenolen die erg gezond zijn. "Polyfenolen staan al sinds jaar en dag bekend als antioxidanten, die een heilzaam en breed effect teweeg kunnen brengen”, legt de bekende Belgische toxicoloog Jan Tytgat uit aan HLN. “Alleen wordt een positief effect sterk bepaald door een goede dosering. Bij een lage dosis werkt het, bij hogere doseringen ontstaan nadelige effecten die niemand wil. Zeker bij kinderen moet je hier dus heel erg voorzichtig mee zijn.”

In een kopje groene thee van 100 ml zitten ongeveer 70 mg polyfenolen. "Wie 10 kopjes drinkt, krijgt dan 700 mg per dag binnen. Bij meer dan 700 mg per dag komt de goede werking van de lever in gevaar en kan er leverschade ontstaan. Buitensporig veel groene thee gaan drinken, is dus geen goed idee”, waarschuwt prof. Tytgat.



Arts Marleen Finoulst onderzocht de gezondheidsclaims van groene thee. Zo zou het zelfs beschermen tegen kanker. “Maar wetenschappelijk onderzoek toont geen noemenswaardig effect aan. Voor mensen die radiotherapie krijgen, kan groene thee mogelijk wat helpen tegen misselijkheid, maar wie chemotherapie ondergaat, kan maar beter erg voorzichtig zijn."

“Als je te veel groene thee drinkt, kun je ook last krijgen van ijzer- en vitaminetekorten, omdat groene thee de opname ervan in de darm verhindert. En bij zwangerschap, borstvoeding en hartproblemen wordt aanbevolen om het bij maar twee kopjes groene thee per dag te houden.”

Leuk, maar koffie bevat meer polyfenolen dan groene thee. Waarom ga je daar dan niet tegen waarschuwen?

Regelmatig een lekker broodje kippenlever eten. Tekorten zijn er om aangevuld te worden

Dat zijn andere polyfenolen.



Groene Thee:

Ongeveer 80 tot 90% van de polyfenolen in groene thee zijn catechines (monomere flavanolen); deze bestaan voor circa 48- 59% uit EGCG (epigallocatechinegallaat), 9-19% uit EGC (epigallocatechine), 9-14% uit ECG (epicatechinegallaat) en voor 5-7% uit EC (epicatechine).(2,5,6) Groene thee catechines (met name EGCG) bepalen de karakteristieke kleur en smaak en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de gezondheidseffecten van groene thee.



Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/artikelen/de-bijzondere-eigenschappen-van-groene-thee



Koffie:

flavonoïden en chlorogeenzuur (CGA)



Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons: koffie blijkt goed voor de lever. Een Amerikaanse studie laat zien dat mensen die veel koffie drinken, minder schadelijke eiwitten in hun lever hebben in vergelijking met de koffieonthouders. Dit geldt voor de koffie met én zonder cafeïne

En ja, thee is voor mietjes

, welkom



Koffie is gezond. Ik ben dus al lange tijd heel gezond bezig

