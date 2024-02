Ondertussen in Engeland: maand in all-inclusive goedkoper dan woning

We hebben in Nederland onze handen vol aan verschillende crises, maar dat het gras niet altijd groener is bij de ander bewijst een viral uit Manchester deze week. In navolging van een Amerikaanse Tiktok'er besloot de Britse Josh uit te rekenen hoeveel duurder een maand in een Turks vijfsterrenresort is vergeleken met zijn eigen woning. Tot zijn grote schrik bleek een maand in een luxeresort inclusief vlucht naar Turkije GOEDKOPER dan een maand in zijn eigen woning.



De vraag rijst: geldt zoiets ook voor een woning in Nederland? Het antwoord is: ja. De gemiddelde huur van een studio in Amsterdam bedraagt 1200 euro volgens de meest recente International Rent Index. Voor 30 nachten in het goedkoopste Turkse vijfsterrenverblijf dat we konden vinden betaal je slechts 918 euro.



Toegegeven, voor dit bedrag ben je nog niet op locatie. Kan je er ook heenvliegen voor minder dan een Amsterdamse studio? Ja. Een spotgoedkope vlucht naar Izmir heb je al voor 235 euro. Een treinkaartje van Izmir naar de stad van het resort is om en nabij 550 Turkse lira, zo'n 17 euro.



Al met al zit je dus voor 1170 euro een maand lang met de voetjes omhoog in de Turkse zon, met elke dag een ontbijtje. Minder dan je zou betalen voor een maand in een Amsterdamse studio.

Reacties

13-02-2024 13:29:37 Dimyr

Die twee Engelse gasten die goedkoper uit waren om even op en neer naar? Wat was het, Polen? te vliegen alleen om boodschappen te doen vond ik toch iets meer zeggend maar alsnog, dit is best belachelijk.

13-02-2024 13:37:15 Buick

Het gaat om de gemiddelde huur .

Dan zijn er ook veel studio's /woningen onder de 1200 euro en dan ben je dus niet goedkoper uit.

