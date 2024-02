Amerikaanse TikTok-er: Waarom vieren Europeanen geen 4th of July?

Op TikTok gaat een Amerikaanse vrouw viraal die een vraag heeft aan ons Europeanen. "Ik was in Denemarken, en daar sprak ik iemand die zei dat ze daar geen '4th of July' vieren", vertelt ze in de video. In haar thuisland wordt op de vierde juli uiteraard de onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten gevierd, doorgaans met talloze familiefeesten en vuurwerk.Dat niet de hele wereld de feestdag viert, is een verrassing voor haar. Ook in Engeland wordt ze vreemd aangekeken als ze over haar favoriete feest vertelt. "Dat is net alsof je geen kerst viert."