Amerikaanse baby overleden nadat moeder haar 'per ongeluk' in oven stopte

In de Amerikaanse staat Missouri is een baby overleden nadat haar moeder haar in een oven had gelegd voor een middagslaapje. Dat heeft de aanklager in die staat gemeld.



Vrijdagmiddag werd de hulpdiensten afgestuurd op een melding dat de baby niet meer ademde. In een verklaring van de politie staat dat het meisje brandwonden had. Ze werd ter plaatse doodverklaard. Het meisje zou een maand oud zijn geweest.



Haar moeder, Mariah Thomas, is aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een kind. Een getuige heeft verklaard dat de vrouw het meisje in haar wieg zou hebben willen leggen, maar in plaats daarvan werd ze per ongeluk in de oven gestopt.



Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Het is onbekend wie de advocaat van de vrouw is, dus haar verhaal is niet gehoord door persbureau AP dat het bericht naar buiten bracht.



De openbaar aanklager spreekt over 'een gruwelijke tragedie'. "Het verlies van dit dierbare leven valt ons zwaar. We vertrouwen erop dat het rechtssysteem passend met deze vreselijke situatie zal omgaan."

Reacties

12-02-2024 12:07:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.318

OTindex: 93.668

Quote:

dat de vrouw het meisje in haar wieg zou hebben willen leggen, maar in plaats daarvan werd ze per ongeluk in de oven gestopt.





Dit valt toch niet te geloven! Per ongeluk! Ja, ammehoela!

Het lijkt er meer op dat die griet straalbezopen was of zwaar onder invloed van drugs om het verschil tussen de wieg en de oven niet meer te zien.

Maar misschien weet ze nu gelijk weer waar die pizza gebleven is. *sarcasme * Dit valt toch niet te geloven! Per ongeluk! Ja, ammehoela!Het lijkt er meer op dat die griet straalbezopen was of zwaar onder invloed van drugs om het verschil tussen de wieg en de oven niet meer te zien.Maar misschien weet ze nu gelijk weer waar die pizza gebleven is. *sarcasme *

12-02-2024 12:09:25 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.542

OTindex: 203

S Zo ziet haar normale wiegje eruit, dus ik snap de verwarring wel

12-02-2024 12:42:16 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.743

OTindex: 22.933





@DrZiggy : Dat ziet er uit alsof je daar een hotdog bereidt. @Mamsie : Dit riekt inderdaad naar iemand die zwaar onder invloed was.Dat ziet er uit alsof je daar een hotdog bereidt.

12-02-2024 13:07:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.465

OTindex: 89.544

Quote:

Het verlies van dit dierbare leven valt ons zwaar. We vertrouwen erop dat het rechtssysteem passend met deze vreselijke situatie zal omgaan. wat een rare opmerking. Gaat het rechtssysteem een rouwdienst organiseren? En hulp voor eventuele verdrietige familieleden? En geld inzamelen voor de begrafenis?

@DrZiggy : wat een rare opmerking. Gaat het rechtssysteem een rouwdienst organiseren? En hulp voor eventuele verdrietige familieleden? En geld inzamelen voor de begrafenis?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: