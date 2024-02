Politie schrikt zich kapot: twee benen steken boven water uit bij levensgevaarlijk verregend fietspad

Bewoners van Helvoirt en Cromvoirt zijn er klaar mee. Wederom zijn de fietspaden langs de Nieuwkuijkseweg volledig onberijdbaar door regenval. Omwonenden verzonnen daarom een ludieke stunt met een fiets en benen. Al kon niet iedereen de grap waarderen, meldt het Brabants Dagblad.Als je langs het fietspad rijdt, zal je mogelijk goed schrikken. Er steken namelijk benen uit het water. Een groep dorpsbewoners legde deze nepbenen er neer om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie die het water veroorzaakt.De fiets die er eerder ook bij stond, is volgens een van de initiatiefnemers alweer verwijderd.Niet iedereen was te spreken over deze ludieke stunt. Toen de politie vrijdagavond in Helvoirt reed, schrok die van de twee benen. "Je kunt je vast voorstellen, in het donker en met snelheid voorbij rijdend, dat wij toch wel even schrokken van wat wij zagen. De 'benen' bestonden uit twee takken, omwikkeld met stof en kaplaarzen", vertelt politie Boxtel-Vught-Gestel op Instagram. "De gemeente is in kennis gesteld, punt gemaakt."Het is niet de eerste keer dat de fietspaden flink onder water staan. Begin dit jaar was dit ook al het geval. Toen duurde het ook lang voordat de gemeente ingreep, zo stellen de initiatiefnemers."Het is eerder na verloop van tijd wel weggepompt toen het ging vriezen en het helemaal gevaarlijk zou worden”, zeggen omwonenden tegen het Brabants Dagblad. "Maar het is gewoon wachten tot er ongelukken gebeuren, ook nu weer. We zien mensen die hier fietsen en maar afstappen. Dadelijk ziet iemand het over het hoofd en ben je verder van huis.”